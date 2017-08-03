Президент Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район

3 августа 2017 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Балакенский район.

Глава государства сначала посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера, возложил цветы к памятнику.

Глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проведенных в парке работах по благоустройству и созиданию.

Было отмечено, что этот парк является одним из прекрасных мест для эффективного проведения досуга как жителями района, так и гостями. Здесь созданы все условия для отдыха.

Azernews Newspaper
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