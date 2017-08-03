Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Центра ABAD» в Балакене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии «Центра ABAD» в Балакене.
Глава государства сначала ознакомился со стендами, отражающими информацию о деятельности в 2016-2017 годах и планах предприятия “Balxurma”, расположенного в районном селе Катех.
Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировал главу государства о работах, проделанных в рамках проекта “ABAD”.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, производимой в рамках проекта “ABAD” в Балакене и других районах.
После ознакомления с «Центром ABAD» Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
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