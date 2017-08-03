Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии «Центра ABAD» в Балакене (ФОТО)

3 августа 2017 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии «Центра ABAD» в Балакене.

Глава государства сначала ознакомился со стендами, отражающими информацию о деятельности в 2016-2017 годах и планах предприятия “Balxurma”, расположенного в районном селе Катех.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировал главу государства о работах, проделанных в рамках проекта “ABAD”.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, производимой в рамках проекта “ABAD” в Балакене и других районах.

После ознакомления с «Центром ABAD» Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

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