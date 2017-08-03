Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Гахском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках поездки в Гахский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели.
Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.
Председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях автодороги.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
В завершении было сделано фото на память.
Новость обновляется