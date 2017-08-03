Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Гахском районе (ФОТО)

3 августа 2017 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с визитом в Гахский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, который воздвигнут в центре города Гах, возложил цветы к памятнику.

Глава исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанных в районе работах и осуществляемых проектах.

Было отмечено, что за последние годы значительно улучшились социально-экономические показатели района. В районе построены ряд объектов социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сфере сельского хозяйства.

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Azernews Newspaper
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