Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука (ФОТО) (версия 2)

4 августа 2017 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Гахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит республиканское совещание по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука.

Глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель совета правления ООО "Шеки Ипек" Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алыев, руководитель фермерского хозяйства «Даглар» Загатальского района Телман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев.

Президент Ильхам Алиев выступил на республиканском совещании с заключительной речью.

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