На "Кубке моря-2017" выполнен эпизод "Стрельба по воздушной цели" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №2 «Стрельба по воздушной цели», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Первого августа в Приморском национальном парке состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017», организованных в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

Участвующие в соревнованиях малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России и ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана, уничтожив воздушные цели, выполнили задание.

Сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана и ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка» ВМС Казахстана из-за появившихся в мишенях и не зависящих от экипажа кораблей технических причин выполнят задания на следующий день.

Сегодня экипажи кораблей при выполнении эпизода «Стрельба по плавающей мине» будут состязаться в уничтожении цели, имитирующей плавающую мину.