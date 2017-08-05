Президент Ильхам Алиев: Ненефтяной сектор будет развиваться, расширятся экспортные возможности, сократится зависимость от импорта

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной сектор будет развиваться, расширятся наши экспортные возможности, сократится зависимость от импорта. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

"Сегодняшнее совещание еще раз показывает, что развитию табаководства, шелководства и фундуководства оказываются очень большая поддержка и внимание. Уверен, что после сегодняшнего совещания работа в этих отраслях будет вестись еще более высокими темпами. Прозвучавшие сегодня предложения будут проанализированы и отражены в принятых решениях.

А сейчас я хочу высказать свои мысли о некоторых задачах, которые стоят перед этими традиционными отраслями сельского хозяйства. Вначале мы должны вернуться в историю и проанализировать результаты, достигнутые в этой области в предыдущие годы. Как я отметил в своем вступительном слове, в советский период благодаря деятельности великого лидера Гейдара Алиева в этих отраслях шло стремительное развитие. Правда, в период независимости мы строим нашу экономику на основе принципов рыночной экономики, в том числе и сельское хозяйство развивается на основе этих принципов. В отличие от советского периода сейчас нет плановых обязательств. Фермеры выращивают выгодную для них сельскохозяйственную продукцию, поставляют ее на рынки. Но в то же время ближайшая история показывает, что без серьезной поддержки государства фермеры испытывают трудности. В Азербайджане развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание, могу сказать, что созданы уникальные условия, практика освобождения от налогов, по-моему, применяется только в Азербайджане. Другие льготы, субсидии, кредиты и пр. Несмотря на это, государство должно и будет оказывать поддержку развитию стратегических сельскохозяйственных отраслей. Нам следует знать и то, что – я сказал это и в своей вступительной речи, - в советское время мы жили в рамках единого всесоюзного сельскохозяйственного комплекса. И распределение тогда проводилось Госпланом Советского Союза: в каких республиках какую сельскохозяйственную продукцию следует выращивать. Таким образом, в Азербайджане эти отрасли развивались на плановой основе. Сегодня же, конечно, как я отметил, вопросы продовольственной безопасности выдвигаются на передний план. Поэтому успехи, достигнутые в свое время в табаководстве и шелководстве, сейчас измеряются крупными цифрами. Однако на этих землях ныне выращивается другая продукция – большей частью зерно, кукуруза, другая продукция. Следовательно, цифры, которые я сейчас приведу, являются для нас экскурсом в историю. В то же время, достичь этих цифр, конечно, будет невозможно. Но мы должны постараться к ним приблизиться", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, таким образом, пиковый период табаководства пришелся на 1978 год.

"Если в 1970 году табак выращивался всего на 14 тысячах гектаров, то в результате деятельности Гейдара Алиева, в 1978 году этот показатель достиг 18 тысяч гектаров. А в 1990 году сократился до 14 тысяч. И после этого коэффициент падения ускорился. В 2014 году табак был посеян всего на 1000 гектарах. Постепенно мы сумели увеличить посевные площади. В частности, в 2016 году табак был посеян на 2400 гектарах, а в 2017 году – на 3200 гектарах. Разумеется, я скажу каковы наши планы на последующие годы.

Что касается производства табака, то в 1970 году было произведено 24 тысячи тонн, а в 1980 году - 57 тысяч тонн. То есть производство табака увеличилось более чем в два раза. В 2015 году – я отметил это в своей вступительной речи – мы, можно сказать, теряли табаководство. В 2015 году табак был посеян всего в трех районах – Шекинском, Загатальском и Гахском. Сегодня табак сеется в 13 районах. Если в 2015 году в Шеки табак был посеян на 600 гектарах, то в настоящее время эта площадь доведена до 843 гектаров. В Загатале посевные участки доведены с 468 до 744 гектаров, а в Гахе - с 300 до 600 гектаров. В настоящее время табак сеется на 3200 гектарах.

В предстоящие годы необходимо расширить посевные площади. С этой целью должны быть выделены находящиеся в государственной и муниципальной собственности пригодные для посевов земельные участки, которые постоянно обеспечиваются водой. Производителям табака необходимо выделять кредиты на льготных условиях. Это находится не на должном уровне. Поэтому данной сфере должно уделяться особое внимание", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что по линии Национального фонда поддержки предпринимательства должен быть составлен специальный план для развития табаководства.

"Здесь также прозвучало предложение о том, что имеющиеся у нас пункты приема и камеры для сушки находятся не на должном уровне. Наверное, причина в том, что – я это тоже отметил - два года назад табак производился всего в трех районах, а сейчас - в 13-ти. В этих районах производство будет расти. Поэтому каждый район должны иметь пункт приема и камеры для сушки. Государство готово оказать свою поддержку. Я поручу Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства, Администрации Президента заняться этими вопросами, чтобы эти камеры в скором времени были закуплены.

Когда я вчера находился в пункте приема, меня проинформировали о том, что эти камеры мы можем производить и в Азербайджане. Считаю, что это возможно, здесь нет ничего сложного. Если возможно, то это, наверное, имеет технологические особенности. Эти производственные участки необходимо создать поскорее. Так как, по предоставленной мне вчера информации, особенностью табака является то, что его трудно перевозить на дальние расстояния, теряется качество. Поэтому в каждом районе, занимающемся табаководством, должны быть в скором времени обеспечены пункты приема и камеры для сушки.

Вчера, знакомясь с работой табачной фабрики, я увидел, что там установлено новое оборудование. Сейчас эта фабрика охватывает полный производственный цикл. В таком случае возрастут и наши экспортные возможности. Мы экспортируем как табак-сырец, так и готовый табак, и должны расширить географию экспорта.

В ходе встреч с несколькими своими коллегами - главами стран, импортирующих из-за рубежа табак, я поднимал вопрос о том, чтобы эти страны закупали табак у Азербайджана. И это уже дает результат. Расширяется география нашего экспорта. Наш табак – качественный. Поэтому считаю, что с учетом роста в предстоящие годы производства мы уже сейчас должны спланировать, на какие рынки это экспортировать.

Конечно, одной из основных задач является увеличение производства сигарет в Азербайджане. Я это говорил и раньше, говорю и сегодня, мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили. Потому что это вредная привычка и создает для здоровья человека очень большие опасности, проблемы. Поэтому будут приняты соответствующие меры, чтобы граждане Азербайджана постепенно отказались от этой привычки. Однако сегодня в Азербайджане есть потребление сигарет. По предоставленной мне информации, в Азербайджане потребляется 10 миллиардов сигарет. Из них всего 1 миллиард 600 миллионов производятся в Азербайджане. То есть 9 миллиардов сигарет импортируется, и на эти цели из Азербайджана за рубеж ежегодно уходит валюта в размере примерно 150 миллионов долларов. Поэтому для обеспечения внутреннего рынка и, особенно, выхода на внешние рынки мы должны в скором времени добиться развития производства сигарет в Азербайджане. В первую очередь внутренний рынок не должен зависеть от импорта, чтобы валюта не уходила из страны, после этого мы займемся также вопросами экспорта", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, необходимо увеличить мощность существующих сигаретных фабрик.

"У нас не так много сигаретных фабрик. Считаю, что также должны быть созданы сигаретные фабрики, оснащенные новыми и самыми современными технологиями. Есть страны, где табак не производится. Их климатические условия не позволяют этого. Однако там имеется несколько сигаретных фабрик. Они закупают у нас табак-сырец, производят сигареты и затем продают их нам. То есть это показывает, что это очень прибыльная отрасль. Мы и так знали, что это прибыльная отрасль. Особенно если учесть, что мы имеем свой табак, доходность этой отрасли еще больше увеличится. Поэтому государство оказывает свою поддержку. Этой отрасли придается очень серьезный толчок, будет обеспечено все - необходимое оборудование, пункты приема, техника. Мы должны сделать так, чтобы это производство до конечной продукции было обеспечено в Азербайджане.

До 2021 года посевные площади под производство табака должны быть расширены вдвое. Они должны быть доведены с нынешних 3200 до примерно 6 тысяч гектаров. Возможности для этого есть, и соответствующие структуры должны серьезно заняться этой работой. В таком случае, если взять среднюю урожайность в 2 тонны, то ежегодно в Азербайджане будет производиться 12 тысяч тонн сухого табака. Это принесет большую пользу нашей стране, наша валюта не будет уходить за рубеж, наоборот, у нас могут появиться и экспортные возможности.

Будет принята Государственная программа по развитию табаководства. Программа, можно сказать, готова. Она будет в скором времени принята с учетом прозвучавших сегодня мнений и моих наблюдений во время поездки. Принятие этой программы еще раз демонстрирует, что государство уделяет этой отрасли очень серьезное внимание.

В связи с шелководством. Здесь также требуется исторический экскурс. В 1970 году производство коконов в Азербайджане было на уровне 3700 тонн. Всего за 10 лет под руководством Гейдара Алиева эта цифра достигла 5 тысяч тонн. Сейчас здесь выступил руководитель Акционерного общества «Шеки Ипек». Вижу, что опытный человек, работал и в советское время. Хорошо знает, что тогда в «Шеки Ипяк» работали тысячи людей. Впоследствии комбинат, можно сказать, был закрыт. Сейчас мы его восстановили, было сообщено, что там работают 600 человек. Но потенциал, конечно, намного больше. К сожалению, после 1991 года производство коконов резко упало. В 2015 году было заготовлено немногим более 200 килограмм коконов. В результате оперативных мер мы в течение двух лет довели эту цифру до 244 тонн, и это только начало", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане коконы шелкопряда производятся в 30 районах.

"Я хочу назвать первые 10 районов, чтобы общественность тоже знала где сколько заготавливается коконов. На первом месте Зардабский район – 27 тонн. После него Физулинский - 24, Загатальский - 21, Шекинский - 18, Агджабединский - примерно 17, Агдамский - 13, Бардинский - 12,5, Гахский - 12,5, Кюрдамирский - 11,5, Балакенский 11 тонн. То есть и здесь рост, конечно, стремительный, но потенциал еще больше. Так как выращивать коконы можно в 30 районах. Государство все взяло на себя. Шелководам предоставляются материалы, субсидии, «Шеки Ипек» принимает все коконы. Поэтому я уверен, что в развитии шелководства будет очень серьезный рост. В настоящее время шелководством занимаются 3 тысячи семей.

Что касается наших будущих планов, то реальные темпы роста показывают, что в следующем году можно заготовить 500 тонн коконов. Если учитывать деревья, которые уже посажены и будут еще высажены, то мы в 2019 году можем подняться до уровня как минимум 1000 тонн. Если все наши планы воплотятся в жизнь, то в 2025 году мы сможем произвести 6 тысяч тонн коконов. Таким образом, мы можем подняться на самый высокий уровень советского времени и даже превзойти его. Имеются реальные возможности. В массовом порядке высаживаются деревья. Два года назад у нас было немногим более 300 тысяч тутовых деревьев. А за последние год-два их количество достигло 2 миллионов 200 тысяч. Все саженцы закупаются государством, причем за рубежом, выплачивается валюта, доставляются семена шелкопряда, и процесс высадки деревьев приобрел массовый характер. Государство вновь берет на себя основную нагрузку, и дано поручение в предстоящие четыре года высадить еще 8 миллионов тутовых саженцев. Сейчас у нас есть 2 миллиона 200 тысяч деревьев, 8 миллионов будут высажены дополнительно. Таким образом, у нас будет 10 миллионов тутовых деревьев. Эту работу выполнит Министерство экологии и природных ресурсов. Пусть к этой работе подключатся также все соответствующие структуры. В то же время я советую, чтобы и крестьяне, фермеры в индивидуальном порядке сажали тутовые деревья для роста производства. Таким образом, шелководство в Азербайджане приобретет массовый характер. Если в настоящее время шелководством занимаются более чем в 700 селах, то это свидетельствует о том, что к этой отрасли есть большой интерес. Это очень радует.

В этом году были приняты дополнительные меры для развития шелководства. В свое время здесь, в Гахском районе, функционировала племенная станция. Ее фотографии показал мне министр сельского хозяйства, она находится в очень плохом состоянии. Поэтому дано указание, выделены средства. Из резервного фонда Президента выделено 4,5 миллиона манатов, чтобы Гахская станция племенного шелководства в скором времени была реконструирована, оснащена наилучшим оборудованием и мы уже сократили, устранили нашу зависимость от зарубежных рынков. Все необходимые нам материалы будут уже выращиваться в Азербайджане, и у нас будут хорошие возможности для самостоятельного развития этой отрасли.

Здесь был поднят вопрос о пунктах приема. Как и в табаководстве, в шелководстве также в скором времени необходимо создать все пункты приема. Пусть дадут предложения, государство готово взять это на себя. Пусть посчитают сколько требуется средств, инвестиций, какую еще работу следует выполнить. Считаю, что в этом и следующем годах во всех регионах должны быть созданы пункты приема", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сообщил, что деятельность «Шеки Ипек» должна быть еще более расширена.

"По имеющейся у меня информации, в настоящее время производственная мощность «Шеки Ипек» составляет 135 тонн шелка-сырца в год. Если мы достигнем своей цели и будет заготавливаться 6 тысяч тонн коконов, то из 6 тысяч тонн кокона-сырца будет получено более 600 тонн шелка-сырца. Сейчас же производственная мощность составляет 135 тонн. Это дает основание сказать, что в качестве первого шага должны быть расширены возможности «Шеки Ипек». Надо смотреть, если нужны государственные средства, то мы готовы их выделить с тем, чтобы производственная мощность комбината в скором времени возросла, и он мог перерабатывать примерно 3 тысячи тонн кокона-сырца. По имеющейся у нас информации, мы быстро достигнем этой цифры. В настоящее время в «Шеки Ипек» в трехсменном рабочем режиме можно перерабатывать 1300 тонн кокона-сырца. Таким образом, деятельность «Шеки Ипек» была возобновлена, она должны быть восстановлена полностью, расширена и должно перерабатываться 3 тысячи тонн кокона-сырца. Наряду с этим, мы должны не только думать о создании нового шелкового комбината, но и уже предпринимать конкретные шаги. Создание нового комбината перерабатывающей мощностью 3 тысячи тонн необходимо. Пусть соответствующие государственные структуры, Администрация Президента, министерства, местные органы власти рассмотрят и выдвинут предложения. Считаю, что государство должно оказать поддержку в этой сфере. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы к этой работе подключились и частные инвесторы. Если иностранные и местные инвесторы проявят интерес, то государство также готово оказать им поддержку, так как это тоже очень прибыльная отрасль. Инвесторы должны быть уверены в том, что в связи с развитием этой отрасли никаких проблем не будет. Сейчас сажается много деревьев, это - ресурсная база шелкового комбината, который будет создан. То есть никаких проблем не будет, и, таким образом, надо только вкладывать инвестиции, а затем производить готовую продукцию. Соответствующие государственные структуры должны поработать в связи с инвестиционными предложениями и в скором времени представить мне предложения, где будет целесообразнее расположение, функционирование этого нового комбината.

Конечно, мы уже выходим на мировые рынки со своим шелком, должны выходить еще шире. Мы должны проинспектировать и проанализировать экспортные рынки. Должен также сказать, что здесь тоже есть большая конкуренция. Рынки, можно сказать, уже поделены, и необходимо приложить дополнительные усилия для выхода на экспортные рынки. Поэтому создание этого производственного участка - только первая часть работы, одна сторона. Мы должны выходить на зарубежные рынки со своей готовой продукцией – и шелковыми нитками, и с готовой продукцией. Особенно если учесть, что в Азербайджане шелководство имеет древнюю историю, келагаи – это наше национальное искусство, национальное достояние. Поэтому эти вопросы также должны быть широко изучены.

Шелководство, в свою очередь, даст мощный импульс ковроделию. Сейчас мы серьезно занимаемся и развитием ковроткачества. «Азерхалча» создает свои фабрики в 13 районах, первый из них открылся в прошлом году в городе Горадиз с моим участием. В этом, следующем годах будут открыты новые ковровые фабрики еще в 12 районах, и мы должны наладить эту работу на основе местного сырья в том числе и для производства шелковых ковров. Поэтому развитие коконоводства придаст серьезный импульс многим производственным отраслям. Как и в табаководстве, для интенсивного развития этой отрасли должна быть принята государственная программа.

В отличие от шелководства и табаководства, фундуководство в Азербайджане в последние годы развивалось. Правда, развивалось не на должном уровне, однако, если мы посмотрим на статистику, то увидим, что площадь фундуковых садов в Азербайджане в 2000 году составляла 18 тысяч гектаров, в 2013 году она достигла 30 тысяч гектаров, в 2015 году - 32 тысяч 700 гектаров. В настоящее время фундуковые сады разбиты на 55 тысячах гектаров. А это – результат того, что государство взяло на себя развитие и этой отрасли. Все необходимые технические мероприятия проводились за счет государства, из-за рубежа были доставлены саженцы, они были выращены и в Азербайджане, и за короткий срок проделана огромная работа. Посевные площади увеличились с 32 тысяч до 55 тысяч гектаров, то есть на 23 тысячах гектаров заложены новые фундуковые сады. Конечно, и это не конечная цель. Чуть позже я скажу, в чем состоят наши планы. Экспортировано 14 тысяч 800 тонн фундука. Главными странами, куда экспортируется фундук, являются Италия - на уровне 40 миллионов долларов, Россия - 30 миллионов долларов и Германия - 24 миллионов долларов. Но в целом, фундук экспортируется в 25 стран. То есть это свидетельствует о том, что в этих странах есть спрос, просто в эти страны фундук экспортируется в очень малом объеме. Эта статистика показывает, что в будущем никаких проблем с экспортом фундука не будет. Просто мы должны в скором времени расширить посевные площади и оказать помощь фермерам.

Поставлена цель довести площадь фундуковых садов до 80 тысяч гектаров. Это реальная цифра, сформированная на основе проведенного анализа. Если мы за год-два смогли подняться с 32 тысяч гектаров до 55 тысяч гектаров, то 80 тысяч гектаров вполне реальная цифра. Мы должны достичь этого в течение предстоящих нескольких лет.

В связи с ценами. В прошлом году среди сельскохозяйственной продукции наибольший доход принес фундук. Но должен сказать, что, на мой взгляд, фундуководство не сможет сохранить это лидерство. Потому что в Азербайджане сейчас создается много теплиц и стремительно растет производство помидоров. Среди сельскохозяйственной продукции, приносящей доходы, помидоры занимают первое место. Поэтому фундуководы должны постараться не упустить лидерство.

В прошлом году от продажи фундука в страну поступило 105 миллионов долларов валюты. Но продажная цена была низкой. В имеющейся у меня справке указывается, что в прошлом году цена одного килограмма составляла 4,8 маната, в апреле 2017 года – килограмм фундука продавался за 6,2 маната. Цена в мире в настоящее время нашими деньгами составляет 10 манатов. Поэтому считаю, что в связи с ростом продажной цены фундука есть возможности роста. В настоящее время фундуководством занимаются 9 тысяч человек, после того, как будут заложены новые сады, их число достигнет примерно 20 тысяч. По нашей рекомендации была создана Ассоциация производителей и экспортеров фундука, чтобы эти дела велись в централизованном порядке, фермерам оказывалась помощь, их продукция централизованно закупалась и экспортировалась.

Основными покупателями фундука являются шоколадные фабрики. И мы продаем фукдук большей частью им. Но мы должны постараться, чтобы заключались прямые договора. То есть чтобы посредники здесь играли небольшую роль. Мы должны постараться, чтобы был увеличен и ассортимент фундука, так как мы продаем его за рубеж в вакуумной упаковке. За рубежом он либо используется на фабриках, либо там проводится пакетирование. Мы должны и пакетирование, и сортировку проводить в Азербайджане. Поэтому должно быть завезено новое оборудование, чтобы мы могли вывозить на мировые рынки готовую продукцию. Выращиваемые у нас сорта фундука очень качественные и высоко ценятся на внешних рынках.

Сейчас в зарубежных странах создаются наши торговые дома. Первый торговый дом создан. В зарубежных странах создаются торговые представительства, во многие страны направлены торговые миссии, и там всегда отмечается экспорт фундука. Страны готовы принимать эту продукцию, просто мы должны увеличить производство и экспортировать готовую продукцию. Фундуководы хорошо знают и то, что Азербайджан занимает одно из первых мест в мире в области производства фундука. В результате мер, которые сейчас будут приняты, мы можем выйти на третье место в мире.

На сегодняшнем совещании мы широко обсуждаем эти данные потому, что у этих отраслей очень большие перспективы. Должен также сказать, что такие совещания имеют очень большую пользу и смысл. После первого совещания по хлопководству в этой отрасли возник революционный поворот. Посевные площади увеличились с 17 тысяч до 136 тысяч гектаров. Если средняя урожайность в этом году составит 20 центнеров, то ожидается производство примерно 260 тысяч тонн хлопка. Наша цель заключается в том, чтобы мы довели эту цифру до 500 тысяч тонн. В результате комплексных мер мы сумели за короткий срок добиться этого. Поэтому этот опыт показывает, что в скором времени мы добьемся желаемого и в табаководстве, шелководстве, фундуководстве. После совещания этим отраслям будет дан очень серьезный толчок, будут созданы новые рабочие места и уровень жизни сельских жителей, фермеров повысится. Ненефтяной сектор будет развиваться, расширятся наши экспортные возможности, сократится зависимость от импорта. Таковы основные задачи, стоящие перед нами.

Что же касается общего развития сельского хозяйства, то Азербайджанское государство регулярно выделяет очень крупные средства на эту сферу, вкладываются инвестиции. Инфраструктурные проекты, которые реализуются сегодня и будут осуществляться в последующие годы, служат в том числе и развитию сельского хозяйства. Мы серьезно занимаемся прокладкой дорог. Названный в этом году условно «Проект 40 дорог», - на самом деле, он охватывает более 200 сел, - служит в том числе развитию сельского хозяйства. Это не только приносит людям удобство, но и создает условия для того, чтобы фермеры, крестьяне вывозили свою продукцию на рынки. Поэтому я дал поручение, чтобы со следующего года на эту сферу выделялись очень большие средства, в том числе были определены приоритеты по числу населенных пунктов, проживающему там населению и близости к посевным площадям. Прокладка дорог должна сыграть свою роль и в развитии сельского хозяйства.

Другие наши инфраструктурные проекты также служат развитию сельского хозяйства. Если не будет электроэнергии, водоснабжения, никто никуда не будет вкладывать инвестиции. Поэтому проводится очень большая работа для развития сельского хозяйства. Как я отметил, фермеры освобождены от всех налогов. Особенно за последние годы закуплена и завезена в страну самая современная техника. В этом году в нашу страну будет доставлено 10 тысяч единиц техники. Из них 7 тысяч уже доставлены, всего за год. Азербайджанское государство выделяет на эти цели сотни миллионов долларов, а затем путем лизинга на льготных условиях предоставляет фермерам, чтобы они пользовались этой техникой. Недавно министр сельского хозяйства проинформировал меня о том, что мы, можно сказать, обеспечили себя сельскохозяйственной техникой. Разумеется, в последующие годы будет приобретаться новая техника. Но мы сумели устранить главную трудность. Предоставляются субсидии, в том числе на развитие отраслей, которые мы сегодня обсуждали. Это тоже имеет очень большое значение. На льготных условиях предоставляются удобрения, топливо. Предпринимателям на льготных условиях выдаются кредиты на уровне 2 миллиардов манатов, и большая часть их идет в села для облегчения работы фермеров. Предпринимателям даются методические рекомендации, чтобы они лучше наладили свою работу. То есть не верю, чтобы та работа, которая проводится в Азербайджане для развития сельского хозяйства, предпринимательства, проводится в какой-либо другой стране. Может и проводится, я не слышал. Лучшие условия – в Азербайджане, и за счет этого мы сумели добиться социально-экономического развития регионов.

Уверен, что результаты сегодняшнего совещания будут очень позитивными. Уверен, что все данные мною поручения будут выполнены. И частный сектор, фермеры, сельские жители, безусловно, будут играть в этом деле активную роль. Государственные структуры – Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов, Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство» будут руководить всеми этими делами. Общее же руководство всей этой работой будет осуществляться Администрацией Президента. Я желаю вам новых успехов. Уверен, что в этих отраслях будут очень хорошие результаты. Спасибо", - сказал глава государства.