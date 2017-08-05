Делегация Азербайджана примет участие в международной конференции в Тегеране

5 августа 2017 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Тегеране начнет работу международная конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы», говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК), распространенном в субботу.

В конференции примут участие глава УМК Аллахшукюр Пашазаде, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, деятели науки и религиозные деятели, представители азербайджанского Госкомитета по работе с религиозными структурами, Организации культурных и исламских связей Ирана и Международной ассоциации сближения исламских течений.

В рамках «Года исламской солидарности», объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, еще одна конференция, вслед за международными мероприятиями, проведенными в Баку, России и Финляндии, состоится в Тегеране.

Шейхульислам в ходе визита в Иран также примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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