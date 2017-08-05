В Азербайджане проводятся последовательные меры для развития регионов - депутат

5 августа 2017 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляются последовательные меры для развития регионов страны, сказал в субботу Trend член парламентского комитета по региональным вопросам Таир Рзаев, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

Рзаев отметил, что сначала были реализованы основополагающие этапы, связанные с социально-экономическим развитием регионов. «Были осуществлены меры по реконструкции дорожной инфраструктуры, улучшению водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения и т.д.", - сказал он.

По его словам, конечно же, развитие регионов было связано с развитием их экономики. "Поэтому по поручению Президента Ильхама Алиева в регионах были осуществлены важные меры по стимулированию и развитию сельского хозяйства и предпринимательства. В этом направлении велика роль Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов, принятой в 2004 году», - сказал Рзаев.

Депутат подчеркнул, что особо необходимо отметить предоставление предпринимателям льготных кредитов.

Рзаев также сказал, что главой государства был проведен до сегодняшнего дня ряд совещаний, посвященных развитию регионов. «Проведенное в Гахе совещание также станет стимулом для развития сельского хозяйства в регионах. Президент Ильхам Алиев поставил очень важные задачи, дал рекомендации по развитию сфер. Безусловно, все эти меры обязательно принесут результат, и в последующие годы Азербайджан превратится в страну с большим экспортным потенциалом в ненефтяном секторе», - сказал он.

Отметим, что в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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