Выделены средства на строительство автодороги в Балакенском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджана выделено Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.