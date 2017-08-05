Выделены средства на строительство нового здания Детской школы искусств в Балакене

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания Детской школы искусств в городе Балакен.

В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Балакенском районе в рамках капитальных инфраструктурных проектов сданы в эксплуатацию Олимпийский спортивный комплекс, Районный центр культуры, Дом молодежи, Музей флага, современные туристические объекты, учебные заведения и другие объекты социальной направленности, созданы Балакенский центр «АБАД», новые производственные предприятия, реконструированы проселочные автомобильные дороги, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания Детской школы искусств в городе Балакен из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджана выделено Исполнительной власти Балакенского района три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.