В Азербайджане отметят 80-летний юбилей Эмина Сабитоглу

5 августа 2017 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея Эмина Сабитоглу.

В ноябре 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии, профессора Эмина Сабитоглу (Эмина Сабит оглу Махмудова).

Эмин Сабитоглу, как мастер, обладавший многоцветной творческой палитрой, является личностью, возвысившейся на почве национально-культурных традиций и обогатившей летопись азербайджанской культуры, успешно использовав достижения современной музыки. Сотворив редкие жемчужины песенного жанра в гармоничном единстве слова и музыки, композитор создал художественные полотна из запоминающихся мелодий, написанных им для многих кинофильмов и театральных постановок.

В распоряжении говорится, что в целях обеспечения проведения 80-летнего юбилея выдающегося композитора Эмина Сабиоглу, внесшего достойный вклад в развитие национальной музыкальной культуры, министерству культуры и туризма Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею композитора Эмина Сабиоглу, кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Azernews Newspaper
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