Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Гахе

5 августа 2017 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах.

Гармоничное развитие регионов Азербайджанской Республики, обеспечение достойного уровня жизни населения являются одними из приоритетов осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития. В результате успешной реализации государственных программ, принятых в этой области в последние годы, в соответствии с современными требованиями реконструирована инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации регионов, достигнуты важные успехи в области бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой.

В продолжение этих мер, как очередной этап проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах, реализуемого в целях улучшения услуг водоснабжения и канализационных услуг в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость в завершении отделочных работ в пяти водохранилищах объемом 2х500 кубометров, строительстве одного водохранилища объемом 2х500 кубометров, водораспределительной сети диаметрами 110-160 мм, протяженностью 14,4 км, канализационной сети диаметрами 200-500 мм, протяженностью 1,35 км и восстановлении асфальтового покрытия в 7722 квадратных метров, разрушенного в результате работ, проведенных на первом этапе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Гах из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделено Открытому акционерному обществу «Азерсу» 2,99 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения, кабинету министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Azernews Newspaper
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