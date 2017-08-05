Президент Азербайджана выделил средства на благоустройство Гаха

5 августа 2017 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Гах.

В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Гахском районе осуществлены важные меры в области выполнения инфраструктурных проектов и решения проблем, беспокоящих население, построены Олимпийский спортивный комплекс, крепостной комплекс «Ичерибазар», Музей флага, три 68-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Центральная районная больница, Районный центр культуры, Детско-юношеская шахматная спортивная школа, сданы в эксплуатацию другие социально направленные объекты, отвечающие современным требованиям, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, реконструирована система водоснабжения города, созданы крупные производственные предприятия, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджана выделено Исполнительной власти Гахского района три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

Azernews Newspaper
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