Новое посольство Коста-Рики в дипломатической столице региона Баку

7 августа 2017 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава департамента протокола министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде встретился в понедельник с недавно назначенным временным поверенным в делах Коста-Рики Джейро Лопеза Боланозу. Стороны обсудили открытие посольства Коста-Рики, а также перспективы развития дружественных отношений между странами.

После открытия посольства Коста-Рики в Азербайджане число иностранных посольств, аккредитованных в Азербайджане, достигло 64. Кроме того, в республике находятся представительства 12 международных организаций и четыре генеральных консульства, а также несколько почетных консульств.

Эти цифры доказывают, что именно Баку является дипломатической столицей региона. Для сравнения: в самом Ереване вместе с консульствами и почетными консульствами не наберется и сорока представительств иностранных государств. Несколько стран имеют аккредитованные посольства в других столицах региона, например в Москве или Киеве, однако в сам Ереван предпочитают не наведываться.

Такой огромный отрыв от соседей в количестве диппредставительств в Азербайджане говорит об успехе выбранного политического курса, который основывается на сохранении баланса и поиске точек соприкосновения с самыми разными странами мира.

Азербайджан смог последовательно выстраивать на протяжении многих лет независимости отношения с Турцией, Ираном, Россией, также укрепляя контакты с Западом, позиционировать себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов и показать готовность к диалогу с США в сфере прав человека.

Кроме того, в скором времени Азербайджан станет основным узлом проекта «Шелковый путь», поскольку страна расположена на пересечении двух крупных международных транспортных коридоров - с севера на юг и с востока на запад - и играет стратегическую роль моста между двумя цивилизациями.

Немаловажно и то, что, в отличие от Армении, Азербайджану самому есть чем заинтересовать и что предложить основным международным игрокам, не боясь взять на себя ответственность, в том числе финансовую, за реализацию тех или иных международных инициатив.

С точки зрения выстраивания двусторонних отношений Баку уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер не только для стран региона, но и для стран Запада, Азии и Южной Америки.

Этим и объясняется готовность многих стран мира делать все для укрепления отношений с Азербайджаном, в том числе не пренебрегая таким важным дипломатическим ресурсом, как открытие своих представительств в стране.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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