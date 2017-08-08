Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном полностью отвечает интересам наших народов

БАКУ /Trend/ - Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном полностью отвечает интересам наших народов, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во время выступления на встрече в Баку с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном составе.

«Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит сыграет важную роль в развитии туркмено-азербайджанских связей. Мы - друзья, соседи, на протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы, добрососедства, и сегодня как два независимых государства мы подняли наше сотрудничество на новый уровень», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что две страны успешно сотрудничают во всех сферах, есть очень хорошие результаты в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

«Вопросы, которые были обсуждены сегодня на встрече один на один, еще раз показывают то, что в наших позициях есть одинаковый подход. Мы хотим, чтобы Азербайджан и Туркменистан, как всегда, сохраняли свои связи на высоком уровне, чтобы эти связи еще больше развились. Мы хотим, чтобы в регионе навсегда установились стабильность, мир. Хотим, чтобы наши народы жили хорошо, жили в благоденствии. Конечно же, развитие наших двусторонних связей полностью отвечает интересам наших народов, и Туркменистан и Азербайджан демонстрируют образцовые отношения и на международной арене, и в регионе, и в двустороннем формате. Сегодняшний Ваш визит является очередным подтверждением этого. Я еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане, еще раз говорю «Добро пожаловать». Хочу выразить уверенность в том, что визит будет очень успешным, и наши связи поднимутся на еще более высокий уровень. Еще раз добро пожаловать», - сказал глава государства.