Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном полностью отвечает интересам наших народов

8 августа 2017 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Туркменистаном полностью отвечает интересам наших народов, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во время выступления на встрече в Баку с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном составе.

«Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит сыграет важную роль в развитии туркмено-азербайджанских связей. Мы - друзья, соседи, на протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы, добрососедства, и сегодня как два независимых государства мы подняли наше сотрудничество на новый уровень», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что две страны успешно сотрудничают во всех сферах, есть очень хорошие результаты в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

«Вопросы, которые были обсуждены сегодня на встрече один на один, еще раз показывают то, что в наших позициях есть одинаковый подход. Мы хотим, чтобы Азербайджан и Туркменистан, как всегда, сохраняли свои связи на высоком уровне, чтобы эти связи еще больше развились. Мы хотим, чтобы в регионе навсегда установились стабильность, мир. Хотим, чтобы наши народы жили хорошо, жили в благоденствии. Конечно же, развитие наших двусторонних связей полностью отвечает интересам наших народов, и Туркменистан и Азербайджан демонстрируют образцовые отношения и на международной арене, и в регионе, и в двустороннем формате. Сегодняшний Ваш визит является очередным подтверждением этого. Я еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане, еще раз говорю «Добро пожаловать». Хочу выразить уверенность в том, что визит будет очень успешным, и наши связи поднимутся на еще более высокий уровень. Еще раз добро пожаловать», - сказал глава государства.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 13:53
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
Политика 13:44
Состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов (ФОТО)
Политика 13:40
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Туркменистана в расширенном составе
Политика 11:57
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Туркменистаном есть очень хорошие возможности для развития и сотрудничества в политической, экономической, транспортной сферах (ФОТО)
Политика 10:49
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана (ФОТО)
Политика 10:26
Ашхабад и Баку на высоком уровне обсудят вопросы сотрудничества
Туркменистан 7 августа 21:53
Президент Азербайджана выделил средства на благоустройство Гаха
Политика 5 августа 21:05
Президент Ильхам Алиев: Мы должны сделать так, чтобы граждане Азербайджана мало курили
Экономика 5 августа 20:54
Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Гахе
Политика 5 августа 20:47
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы уникальные условия для развития сельского хозяйства
Экономика 5 августа 20:35
Президент Ильхам Алиев: В результате мер, которые сейчас будут приняты, Азербайджан может выйти на третье место в мире
Бизнес 5 августа 20:14
В Азербайджане отметят 80-летний юбилей Эмина Сабитоглу
Политика 5 августа 20:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может подняться на самый высокий уровень советского времени и даже превзойти его
Политика 5 августа 19:57
Президент Ильхам Алиев: Ненефтяной сектор будет развиваться, расширятся экспортные возможности, сократится зависимость от импорта
Политика 5 августа 19:42
В Загатале будут капитально отремонтированы многоквартирные здания
Политика 5 августа 19:03
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Наблюдательный совет Госнефтефонда
Экономика 5 августа 18:57
На строительство автодороги в Загатальском районе выделено 8,9 млн манатов
Политика 5 августа 18:53