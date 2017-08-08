Гурбангулы Бердымухамедов: Есть широкие возможности для развития сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Существуют широкие возможности для развития сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном. Об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал во вторник на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Сначала хотел бы выразить вам свою глубокую признательность. Вы пригласили меня в вашу страну для совершения официального визита в Азербайджан. От своего имени и от имени нашей делегации я выражаю вам глубокую признательность. Выражаю особую признательность за оказанный мне искренний прием. Как вы отметили, мы соседние государства. Еще раз выражаю признательность за оказанное мне гостеприимство. Здесь созданы прекрасные условия для совместной плодотворной работы», - сказал Президент Туркменистана.

«В первую очередь хотел бы отметить, что основная цель официального визита направлена на дальнейшее укрепление братских отношений, существующих между нашими народами и государствами. Сегодня существуют широкие возможности для развития связей и сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Что касается политического направления, то хотел бы сказать, что наши государства сторонники сохранения именно международной и региональной безопасности. Мы хотим, чтобы продолжалось стабильное развитие наших стран. В свою очередь, это фактор, положительно влияющий на политические процессы, протекающие в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна. В нынешних условиях наши страны должны усилить сотрудничество в рамках авторитетных международных организаций - ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ, ОЭС и других организаций», - подчеркнул Президент Туркменистана.