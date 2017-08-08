Убийство мирного населения, и в том числе детей - политика государственного терроризма военно-политического руководства Армении – МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, сказал во вторник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - сказал Гаджиев.

4 июля в результате намеренного обстрела с применением тяжелого вооружения села Алханлы в Физулинском районе Азербайджана армянскими войсками были убиты 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, а также тяжело ранена Сарвиназ Гулиева.

"Несмотря на то, что это зверство со стороны Армении, и в особенности то, что мишенью стали ребенок и женщины, было резко осуждено международной общественностью, Армения не сделала выводов из своих грязных действий и совершила новое варварское деяние, приведшее к ранению 13-летнего Рамина Юсифова. Жестокость, цель которой убийство мирного населения, в том числе детей - политика государственного терроризма, осуществляемая военно-политическим руководством Армении", - сказал Гаджиев.

По его словам, в результате войны Армении против Азербайджана, которая ведется более 25 лет, со стороны Армении были совершены многочисленные военные преступления, геноцид и преступные деяния против человечества.

«Ходжалинский геноцид - один из самых ужасных и кровавых тому примеров. В результате военной авантюры, совершенной армянским руководством в апреле 2016 года, вдоль линии фронта были ранены 34 гражданских лица, погибли шесть человек, включая детей. Для обеспечения безопасности мирного азербайджанского гражданского населения ВС Азербайджана осуществили контрнаступательные меры, подавили огневые точки и освободили от оккупации ряд стратегических пунктов. В обновленной военной доктрине Армении открыто закреплено осуществление асимметричных атак вдоль линии фронта и обстрел гражданских лиц и объектов. Результатом безнаказанности, преобладающей в отношении к Армении, является то, что военное руководство Армении выступает с заявлениями, открыто признающими, что не гнушаются целиться в мирных людей и гражданские объекты», - сказал Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что непосредственные и преднамеренные атаки Армении на мирное население и гражданские объекты Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в частности Женевской конвенции 1949 года и дополнения № 1 к ней, а также Конвенции по защите прав человека и фундаментальных свобод.

«Согласно современному международному праву, непосредственную ответственность за эти деяния наряду с Арменией, как государством, несут и лица, находящиеся в военно-политическом руководстве Армении. Продолжение оккупации Арменией азербайджанских территорий и нахождение армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана являются серьезным препятствием для переговорного процесса, основная причина возникновения военных рисков и создания напряженности. Для изменения опирающегося на оккупацию неприемлемого и неустойчивого статус-кво в первую очередь должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. 26 июля МИД и минобороны Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором Армении было сделано предупреждение о систематическом нарушении режима прекращения огня вдоль армяно-азербайджанской границы, совершении провокаций и преднамеренном обстреле населенных пунктов и гражданских лиц. Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые Азербайджан должен будет предпринять для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере лежит на Армении", - сказал Хикмет Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)