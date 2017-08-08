Армяне на протяжении истории учиняли погромы против мирных азербайджанцев - депутат

БАКУ /Trend/ - Получение тяжелых осколочных ран 13-летним Рамином Юсифовым в результате обстрела армянами села Гаралар Товузского района является продолжением, проводимой армянами против азербайджанского народа на протяжении истории, провокационных действий. Об это во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Он отметил, что использование армянами оружия против мирных жителей Азербайджана является не первым случаем.

"Армяне всегда осуществляли массовые геноциды против мирных азербайджанцев, убивали маленьких детей, женщин и стариков. Их террористическая политика против нашего народа продолжается и сегодня. За последние 2-3 года армяне убили сколько маленьких детей, мирных людей, разрушили дома. Почему это не предотвращается?", - сказал депутат.

Эльман Мамедов подчеркнул, что до сегодняшнего дня ни международные организации, ни крупные державы не отреагировали жестко на совершенные армянами провокации.

"Напротив, они защищают армян. В конце ХХ века армяне учинили геноцид в Ходжалы, были убиты 613 мирных людей. Они учинили геноциды в Гарадаглы и в других местах тоже. Было ли за это применено наказание армянам? Нет. Более 25 лет более одного миллиона наших соотечественников являются беженцами и вынужденными переселенцами, наши земли находятся под оккупацией. Были ли за это введены санкции армянам? Нет. И армяне от безнаказанности воодушевляются, надеются на покровителей и увеличивают провокационные действия. Если мы будем ждать, что какая-то международная организация предотвратит эти действия армян, то это будет наивно. Единственная сила, которая предпримет меры наказания против армян это азербайджанская армия", - сказал депутат.

Отметим, что в результате обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов и намеренного прицеливания в мирных граждан вдоль армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения 7 августа ранения получил 13-летний житель села Гаралар Товузского района Рамин Юсифов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)