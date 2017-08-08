Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

В этот же день Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Родины, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президент Туркменистана полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе созидательной работе и благоустройстве.