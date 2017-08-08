Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

8 августа 2017 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

В этот же день Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Родины, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президент Туркменистана полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе созидательной работе и благоустройстве.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Артур Раси-заде: Есть хороший потенциал для расширения азербайджано-туркменского экономического сотрудничества (ФОТО)
Политика 18:26
Президент Туркменистана: Азербайджан - наш важный и надежный партнер
Политика 18:16
Гурбангулу Бердымухаммедов: Стратегическими направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном являются энергетика и транспорт
Бизнес 17:49
Гурбангулы Бердымухаммедов: Есть широкие возможности для развития сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Политика 15:28
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 13:53
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана (ФОТО)
Политика 10:26
Ашхабад и Баку на высоком уровне обсудят вопросы сотрудничества
Туркменистан 7 августа 21:53
Назначен посол Туркменистана в Египте
Туркменистан 5 августа 07:45
В Туркменистане назначен министр культуры
Туркменистан 5 августа 07:39
Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом
Политика 5 августа 07:12
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Герате
Туркменистан 3 августа 07:07
Ашхабад и Бишкек обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 2 августа 13:57
ООН высоко ценит партнёрство с Туркменистаном - Антониу Гутерреш
Туркменистан 31 июля 08:41
Румыния готова к партнерству с Туркменистаном в сферах энергетики и транспорта - президент
Туркменистан 22 июля 13:43
Туркменистан готовит запуск второго искусственного спутника
IT 10 июля 11:11
В Туркменистане начинается реорганизация банковской сферы
Бизнес 10 июля 10:57
Швейцария выступает за укрепление экономических отношений с Туркменистаном - президент
Туркменистан 7 июля 08:51
Президент Туркменистана принял участие в открытии культурно-развлекательного центра «Gala»
Туркменистан 30 июня 11:34