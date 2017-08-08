Завершился второй этап конкурса «Кубок моря - 2017» - (ФОТО/ВИДЕО)

8 августа 2017 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 8-го августа выполнен эпизод №5 «Состязание по использованию спасательных средств» второго этапа конкурса «Кубок моря - 2017».

По решению международной судейской коллегии, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, выполнивший упражнение за 2 минуты 13 секунд, занял первое место. Экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана с результатом в 2 минуты 20 секунд занял второе место, экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России с результатом в 2 минуты 21 секунда стал третьим, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана с результатом в 2 минуты 26 секунд занял четвертое место соответственно.
Последний третий этап конкурса «Кубок моря - 2017» состоится 9-го августа.

Azernews Newspaper
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