Завершился второй этап конкурса «Кубок моря - 2017» - (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8-го августа выполнен эпизод №5 «Состязание по использованию спасательных средств» второго этапа конкурса «Кубок моря - 2017».

По решению международной судейской коллегии, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, выполнивший упражнение за 2 минуты 13 секунд, занял первое место. Экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана с результатом в 2 минуты 20 секунд занял второе место, экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России с результатом в 2 минуты 21 секунда стал третьим, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана с результатом в 2 минуты 26 секунд занял четвертое место соответственно.

Последний третий этап конкурса «Кубок моря - 2017» состоится 9-го августа.