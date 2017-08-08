Ранение 13-летнего ребенка является целенаправленной провокацией армян - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Тяжелое осколочное ранение, которое получил 13-летний житель села Гаралар Товузского района Рамин Юсифов в результате обстрела этого села армянскими вооруженными силами, является целенаправленной провокацией армян, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ровшан Рзаев.

По его словам, совершив эту провокацию, Армения преследует две цели.

«Первое – подорвать переговорный процесс, тем самым затягивая урегулирование конфликта. С другой стороны, совершая провокации не на линии соприкосновения, а в приграничной зоне, армяне пытаются спровоцировать азербайджанскую армию. Наряду с тем, что армяне совершают эти провокации в Нагорно-Карабахском регионе, они делают это и в других регионах Азербайджана, что совершенно противоречит международным принципам», - сказал Рзаев.

Депутат добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны перейти от пассивной политики к активной, чтобы подобные провокации не допускались и мирные жители не становились их жертвами.

Отметим, что в результате обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов и намеренного прицеливания в мирных граждан вдоль армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения 7 августа ранения получил 13-летний житель села Гаралар Товузского района Рамин Юсифов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)