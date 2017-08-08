Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для печати (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник после церемонии подписания азербайджано-туркменских документов Президент Ильхам Алиев и Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступили с заявлениями для печати.

Заявление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Уважаемый господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане. Говорю "Добро пожаловать" в нашу страну.

Ваш визит занимает очень важное место в развитии туркмено-азербайджанских связей. Проведенные нами сегодня переговоры и подписанные документы еще раз свидетельствуют о том, что туркмено-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне. В основе этих связей лежат единство, дружба, братство наших народов. Веками туркменский и азербайджанский народы жили вместе, сотрудничали, дружили. Межгосударственные отношения построены на этом прочном фундаменте. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. За эти 25 лет Азербайджан и Туркменистан прошли большой и успешный путь.

Господин Президент, я хотел бы сегодня сказать об успехах, которые были достигнуты в Туркменистане, особенно под Вашим руководством. Под Вашим руководством Ваша страна стремительно развивается, успешно решаются социально-экономические вопросы, улучшается благосостояние граждан, Туркменистан играет большую роль на международной арене. Ваша политика нейтралитета поддерживается мировой общественностью, Организация Объединенных Наций два года назад приняла резолюцию в связи с нейтралитетом Туркменистана. Азербайджан также был соавтором той резолюции.

Среди подписанных сегодня документов особое место занимает Совместная декларация. Это – Декларация о стратегическом партнерстве. То есть это самый высокий уровень связей. Сегодня Туркменистан и Азербайджан - уже стратегические партнеры. В этой Декларации определены, можно сказать, все направления нашей дальнейшей совместной деятельности, отражены и политические, и экономические, гуманитарные, культурные, транспортные, энергетические вопросы, вопросы безопасности. В Декларации обе стороны продемонстрировали решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ друг друга.

Наши связи успешно развиваются. Мы усилим нашу деятельность по многим направлениям. Сегодня мы успешно сотрудничаем в рамках международных организаций – поддерживаем друг друга в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества. Имеются хорошие достижения в торговой сфере, в области экономики. В прошлом году наш товарооборот увеличился.

Сегодня большая часть переговоров была посвящена транспортным вопросам. И в Туркменистане, и в Азербайджане строятся и в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новые морские торговые порты. Это приведет к увеличению объема грузоперевозок. В то же время одной из обсуждаемых сегодня тем является строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога намного повысит транзитные возможности и Туркменистана, и Азербайджана.

Есть хорошие возможности для сотрудничества в области энергетики. Подписанный сегодня Меморандум создает хорошую основу для нашей дальнейшей деятельности. Мы успешно сотрудничаем во всех областях, естественно, и в гуманитарной сфере. Общественность видит и то, что нам даже переводчик не нужен. В ходе беседы с господином Президентом мы сказали, что если наши граждане в течение одного месяца будут ездить друг к другу в гости, то тогда вообще не останется ни одного незнакомого выражения. То есть это сходство – наше большое достояние. У нас единые исторические, культурные, этнические корни, и мы строим нашу деятельность на этом прочном фундаменте.

Туркменистан - близкая, дружеская, братская для нас страна, туркменский народ является для нас братским народом. Мы это высоко ценим. Я еще раз хотел бы особо отметить деятельность Президента Бердымухамедова. Так как историческое событие нашего успешного сотрудничества произошло в 2008 году. В мае того года Президент Туркменистана впервые совершил визит в Азербайджан, и спустя несколько месяцев после этого – в ноябре 2008 года я посетил Туркменистан. Эти визиты стали поворотной точкой. После этих визитов был сформирован, создан формат широкого сотрудничества, и сегодня мы видим его прекрасные результаты.

Господин Президент, еще раз хочу выразить Вам признательность за то, что Вы, приняв мое приглашение, совершили визит в Азербайджан. Хочу выразить уверенность в том, что Ваш визит будет иметь прекрасные результаты. Туркменистан и Азербайджан станут еще ближе друг к другу. Спасибо.

Заявление Президента Гурбангулу Бердымухаммедова:

-Уважаемые представители средств массовой информации.

Дамы и господа.

Прежде всего, от имени делегации Туркменистана хотел бы выразить сердечную признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдар оглу Алиеву, всем азербайджанским друзьям и коллегам за проявленное гостеприимство, теплый прием и создание прекрасных условий для совместной работы.

Сегодня между Туркменистаном и Азербайджаном были проведены переговоры на самом высоком уровне. На этих встречах были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, определены конкретные направления нашего взаимодействия.

Особо отмечаю конструктивный и содержательный характер переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимного доверия и открытости между двумя странами. В ходе встреч мы высоко оценили нынешний уровень двустороннего диалога, проводимого сегодня во всех направлениях – политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах.

Наши связи с Азербайджаном развиваются динамично и по восходящей на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

Уважаемые азербайджанские друзья, уважаемые братья, Азербайджан – наш важный и надежный партнер. Мы вместе активно работаем с целью создания соответствующих условий для обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, зоне Каспийского бассейна, построения здесь эффективных механизмов сотрудничества.

Взаимные шаги между Туркменистаном и Азербайджаном сегодня являются фактором стратегической стабильности и позитивного развития региональных процессов. Обе страны выступают за превращение Прикаспийского пространства в источник долговременной стабильности в Евразии, арену широкого международного партнерства.

На проведенных переговорах была подчеркнута готовность двух стран к активному сотрудничеству в рамках влиятельных международных и региональных структур – Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества.

Уважаемые друзья, тесное взаимодействие между Туркменистаном и Азербайджаном продолжится в рамках пятистороннего партнерства на Каспийском море. Вновь хочу повторить, что это сотрудничество – пятистороннее сотрудничество. Мы детально обсудили вопросы экономического сотрудничества и пришли к общему мнению о необходимости наращивания взаимодействия в этой сфере в соответствии с сильным промышленным и инфраструктурным потенциалом двух государств.

В ходе переговоров особое внимание было уделено партнерству между Туркменистаном и Азербайджаном в торговой сфере, необходимости увеличения и диверсификации взаимного товарооборота. Мы пришли к согласию о рассмотрении мер по активизации инвестиционной политики для расширения взаимной торговли, реализации масштабных совместных проектов в отраслях промышленности, обслуживания и аграрном комплексе. С этой точки зрения важную роль должно сыграть взаимодействие по линии бизнес-структур двух стран.

Стратегические направления нашего сотрудничества – энергетика и транспорт. Туркменистан и Азербайджан занимают лидирующие позиции в Евразии по объему производства энергоносителей. У нас есть современная инфраструктура и речь идет не только об Азии и регионе, но, могу сказать, во всем мире наши страны занимают лидирующую позицию именно по объему производства энергоносителей. У нас есть соответствующая инфраструктура, существует общее мнение о конфигурации энергетических и транспортных маршрутов. Мы будем использовать все возможности для устойчивого задействования своего потенциала, реализации новых совместных проектов с точки зрения диверсификации энергетических и транспортных потоков.

В ходе переговоров была достигнута общая договоренность о дальнейшем развитии и поощрении культурных, гуманитарных, научных, образовательных и спортивных связей между двумя странами.

Уважаемые азербайджанские друзья и братья, наша делегация высоко оценивает итоги сегодняшних встреч. Как результат, был подписан большой пакет двусторонних документов.

Уважаемые представители средств массовой информации, Туркменистан придает особое значение отношениям с Азербайджаном, считает его братским государством. Наши страны и народы связаны сформировавшимися на протяжении веков традициями добрососедства, общностью истории, культуры, языка и духовных ценностей. Мы особо храним это наследие, привносим в него новое содержание в духе современных реалий. Главная цель, стоящая перед нами, заключается в доведении до будущих поколений наших традиций и высших ценностей.

Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном будет неуклонно развиваться по всем направлениям. Это отвечает долговременным интересам двух стран и народов, является сильным фактором позитивного развития международных процессов.

Хочу особо отметить большие личные заслуги Президента Азербайджана в проявлении постоянного внимания к укреплению двусторонних связей, вопросам сотрудничества с Туркменистаном. Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, позвольте выразить Вам глубокую признательность за большое внимание к развитию братских связей между Азербайджаном и Туркменистаном.

Уважаемые участники, уважаемые братья и коллеги, в заключение еще раз приветствую братский азербайджанский народ, желаю мира, благополучия и прогресса. Передаю вам эти пожелания от имени всего туркменского народа. Благодарю за внимание.