Президент Ильхам Алиев: Существуют хорошие возможности для повышения на качественно новый уровень опирающихся на взаимное доверие азербайджано-туркменских связей

БАКУ /Trend/ - Сегодня существуют хорошие возможности для повышения на качественно новый уровень опирающихся на взаимное доверие азербайджано-туркменских связей в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во время выступления на официальном приеме в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич. Дорогие друзья. Прежде всего, еще раз приветствую Вас и руководимую Вами делегацию в Азербайджане и говорю «Добро пожаловать!». Наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности. Традиционные отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Туркменистаном опираются именно на такие крепкие основы. За последние годы под Вашим руководством Туркменистан прошел успешный путь развития, завоевал высокий авторитет на международной арене. Успехи, достигнутые сегодня Вашей динамично развивающейся страной, охватывают сферы государственного строительства, социальную, экономическую, гуманитарную и другие области. Нас радуют эти успехи братского Туркменистана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот год знаменателен 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

"С удовлетворением хочу отметить, что на протяжении этих лет наше сотрудничество, охватывающее различные сферы, служило интересам наших стран и благосостоянию наших народов. Сегодня существуют хорошие возможности для повышения на качественно новый уровень опирающихся на взаимное доверие азербайджано-туркменских связей в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах. Уверен, что проведенные нами в рамках этого визита встречи, обсуждения, подписанные документы и Декларация о стратегическом партнерстве внесут свой вклад в развитие и расширение нашего сотрудничества", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Туркменистан эффективно сотрудничают и в многостороннем формате.

"Доказательством этого является взаимная поддержка инициатив, выдвинутых в рамках международных организаций. Должен отметить, что Азербайджан в качестве соавтора присоединился к резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана», единогласно принятой на состоявшемся в июне 2015 года пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Особо хочу отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы намерены еще больше углубить нашу работу в этой сфере, и для этого есть все возможности. Планируемая к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время железная дорога Баку-Тбилиси-Карс как кратчайшее, безопасное и экономически эффективное связующее звено между Европой и Азией создает для наших стран новые транзитные возможности", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня как в Азербайджане, так и в Туркменистане строятся новые морские порты.

"А это в будущем еще более расширит наши транспортные возможности. Мы считаем Каспийское море морем дружбы, мира, безопасности и сотрудничества. Азербайджан уделяет особое внимание развитию основанных на взаимном уважении и доверии двусторонних отношений с прикаспийскими странами. Азербайджан выступает за ускорение согласования основных принципов Конвенции о правовом статусе Каспийского моря путем продолжения обсуждений и консультаций как в многостороннем, так и двустороннем форматах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что с учетом исторических и культурных связей между Азербайджаном и Туркменистаном важное значение имеет укрепление сотрудничества в области культуры, искусства, науки, образования, молодежи и спорта.

"Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в рамках Организации исламского сотрудничества. 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности». Одновременно в мае этого года в Баку прошли 4-е Игры исламской солидарности с участием более 50 стран. Это наш очередной вклад в исламскую солидарность. В сентябре 2017 года город Ашгабат будет принимать V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Уверен, что Азиатские игры послужат делу еще большего усиления связей между народами, проживающими на этом географическом пространстве, придадут импульс дальнейшему развитию культурного сотрудничества. Поздравляю Вас по этому случаю. Уверен, что эти Игры пройдут на самом высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.