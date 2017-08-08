От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова.

Главы государств выступили на приеме.

Выступая на приеме, Президент Ильхам Алиев сказал:

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Дорогие друзья.

Прежде всего, еще раз приветствую Вас и руководимую Вами делегацию в Азербайджане и говорю "Добро пожаловать!".

Наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности. Традиционные отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Туркменистаном опираются именно на такие крепкие основы.

За последние годы под Вашим руководством Туркменистан прошел успешный путь развития, завоевал высокий авторитет на международной арене. Успехи, достигнутые сегодня Вашей динамично развивающейся страной, охватывают сферы государственного строительства, социальную, экономическую, гуманитарную и другие области. Нас радуют эти успехи братского Туркменистана.

Этот год знаменателен 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. С удовлетворением хочу отметить, что на протяжении этих лет наше сотрудничество, охватывающее различные сферы, служило интересам наших стран и благосостоянию наших народов.

Сегодня существуют хорошие возможности для повышения на качественно новый уровень опирающихся на взаимное доверие азербайджано-туркменских связей в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах. Уверен, что проведенные нами в рамках этого визита встречи, обсуждения, подписанные документы и Декларация о стратегическом партнерстве внесут свой вклад в развитие и расширение нашего сотрудничества.

Азербайджан и Туркменистан эффективно сотрудничают и в многостороннем формате. Доказательством этого является взаимная поддержка инициатив, выдвинутых в рамках международных организаций.

Должен отметить, что Азербайджан в качестве соавтора присоединился к резолюции "Постоянный нейтралитет Туркменистана", единогласно принятой на состоявшемся в июне 2015 года пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Особо хочу отметить наше сотрудничество в энергетической сфере. Мы намерены еще больше углубить нашу работу в этой сфере, и для этого есть все возможности.

Планируемая к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время железная дорога Баку-Тбилиси-Карс как кратчайшее, безопасное и экономически эффективное связующее звено между Европой и Азией создает для наших стран новые транзитные возможности.

Сегодня как в Азербайджане, так и в Туркменистане строятся новые морские порты. А это в будущем еще более расширит наши транспортные возможности.

Мы считаем Каспийское море морем дружбы, мира, безопасности и сотрудничества. Азербайджан уделяет особое внимание развитию основанных на взаимном уважении и доверии двусторонних отношений с прикаспийскими странами.

Азербайджан выступает за ускорение согласования основных принципов Конвенции о правовом статусе Каспийского моря путем продолжения обсуждений и консультаций как в многостороннем, так и двустороннем форматах.

С учетом исторических и культурных связей между Азербайджаном и Туркменистаном важное значение имеет укрепление сотрудничества в области культуры, искусства, науки, образования, молодежи и спорта.

Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в рамках Организации исламского сотрудничества. 2017 год в Азербайджане был объявлен "Годом исламской солидарности". Одновременно в мае этого года в Баку прошли 4-е Игры исламской солидарности с участием более 50 стран. Это наш очередной вклад в исламскую солидарность.

В сентябре 2017 года город Ашгабат будет принимать V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Уверен, что Азиатские игры послужат делу еще большего усиления связей между народами, проживающими на этом географическом пространстве, придадут импульс дальнейшему развитию культурного сотрудничества. Поздравляю Вас по этому случаю. Уверен, что эти Игры пройдут на самом высоком уровне.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что его визит в нашу страну был успешным, проведенные встречи и переговоры прошли на высоком уровне, и это уже стало традицией.

"Сегодня вместе с дорогим другом Ильхамом Гейдар оглу мы еще раз убедились в том, что наши страны объединяют географическое положение, единое историческое прошлое и одинаковые взгляды",- сказал Президент Туркменистана. Он отметил, что наши народы, имеющие общие традиции, внесли большой вклад в мировую культуру, выступали как главная сила в создании многих древних государств, и культурные узы между нашими странами, расположенными на древнем Шелковом пути, сохранившись, дошли до сегодняшнего дня.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время взаимоотношения между нашими странами развиваются высокими темпами, Азербайджан и Туркменистан активно сотрудничают в рамках международных организаций. Президент сказал, что общий мир, прогресс народов и укрепление безопасности являются глобальной ценностью для наших стран, и Азербайджан и Туркменистан уверенно развиваются, опираясь на национальную модель прогресса.

Отметив, что в годы независимости обе страны достигли больших успехов во многих сферах, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что их радуют достижения, завоеванные азербайджанским народом, и его будущие успехи. Он отметил большие и особые заслуги Президента Ильхама Алиева в этой сфере, подчеркнул, что деятельность главы Азербайджанского государства приносит плоды не только в регионе, но и в мировом масштабе. "Ильхам Гейдар оглу, уверенно руководя страной, по праву завоевал достойное уважение в регионе и мире. Это действительно так. Я особо отмечаю его личные заслуги в развитии и укреплении отношений между нашими странами",- сказал Президент Туркменистана. От имени своего народа он выразил признательность Президенту Азербайджана за эти заслуги.

Подчеркнув, что добрые отношения наших стран создают прекрасные условия для взаимопонимания, глава государства Туркменистана отметил, что его нынешний визит в Азербайджан создал большие возможности для укрепления взаимопонимания. "Развивающееся сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном позволило подписать во время визита ряд двусторонних соглашений",- сказал Гурбангулы Бердымухамедов. Отметив значение этих документов, он выразил уверенность в том, что они охватывают достаточно актуальные сферы и в будущем принесут большую пользу нашим народам.