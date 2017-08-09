Президент Ильхам Алиев принял председателя Государственного пограничного комитета Беларуси (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо.

Анатолий Лаппо отметил, что был в Баку в 1990 году, и сказал, что в этот свой визит в столицу Азербайджана увидел невероятное развитие. С удовлетворением подчеркнув, что, будучи пограничником, начинал свою службу как начальник заставы в Нахчыване, он сказал: «Работая начальником заставы в Нахчыване, я имел честь несколько раз встречаться с легендарным сыном Азербайджана Гейдаром Алиевым, и с добрыми впечатлениями вспоминаю те годы».

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за добрые слова. Глава государства подчеркнул, что за прошедший период в Нахчыване прошли большие процессы развития, и что этот визит Анатолия Лаппо в страну создает для него хорошую возможность снова увидеть те места, где он служил.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних азербайджано-белорусских отношений в различных сферах, и то, что сотрудничество между пограничными службами двух стран вносит вклад в дело дальнейшего укрепления связей.