Ранение 13-летнего ребенка является следствием безнаказанности Армении - азербайджанский депутат

9 августа 2017 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередной прицельный и преднамеренный обстрел мирного азербайджанского населения, в частности ранение 13-летнего ребенка, является следствием безнаказанности Армении. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, комментируя ранение 13-летнего жителя села Гаралар Товузского района Рамиля Юсибова в результате обстрела этого села армянскими вооруженными силами 7 августа.

Депутат отметил, что прицельный обстрел с армянской стороны мирного населения стал обычным явлением, и, стреляя в женщин и малолетних детей, Армения нарушает все писаные и неписаные законы войны. «Село Гаралар Товузского района и мирные жители, проживающие на других приграничных с Арменией территориях, систематически подвергаются обстрелу со стороны этой страны. Этими действиями армяне пытаются вселить страх в гражданских лиц, занимающихся повседневными делами и хозяйственными работами. Армяне не делают вывода из совершенных ими убийств. А главная причина этих провокаций – отсутствие наказания Армении за эти действия на международном уровне», - сказал депутат.

Гусейнов добавил, что убийство двухлетней Захры произошло на линии соприкосновения с войсками Армении на оккупированных азербайджанских территориях, и политическое и военное руководство Армении под разными предлогами пыталось преподнести иначе этот факт. «Ранение 13-летнего мальчика произошло на приграничной с Арменией территории Азербайджана. Данный факт еще раз доказывает, что преступный режим Армении построил всю свою политику на вражде к азербайджанскому народу и оккупации наших земель. К большому сожалению, за эти действия на Армению не оказывается достаточного давления на международном уровне во главе с Минской группой ОБСЕ. Поэтому армяне продолжают свои провокационные действия», - сказал депутат.

Отметим, что седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений Юсибова Рамиля, ведется следствие.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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