Военная хунта в Армении отличается жестоким отношением к детям - азербайджанский депутат

10 августа 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военная хунта в Армении отличается от других именно жестоким отношением к детям, тем, что они выбирают мишенью детей. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиб Алиев, комментируя ранение 13-летнего жителя села Гаралар Товузского района Рамиля Юсибова в результате обстрела этого села армянскими вооруженными силами 7 августа.

По мнению депутата, это неудивительно. «Удивление и сожаление вызывает следующее: почему сопредседатели Минской группы относятся к детоубийцам не только толерантно, но и покровительственно?! Почему мировое сообщество не хочет дать настоящую оценку детоубийцам, захватническому режиму и военной хунте?!», - сказал Алиев.

Отметим, что седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений Юсибова Рамиля, ведется следствие.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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