Пограничники Азербайджана и Беларуси подписали двухлетний план взаимодействия

10 августа 2017 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана и Государственный пограничный комитет Беларуси подписали двухлетний план взаимодействия, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, план взаимодействия подписан в четверг после встречи председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо и начальника Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В рамках встречи стороны обсудили двухстороннее сотрудничество в сфере пограничной охраны, также была отмечена необходимость проведения обмена опытом.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эквадор и Беларусь укрепляют нормативную базу инвестиционного сотрудничества
Беларусь 14:25
Праздник азербайджанской культуры пройдет в Минске 12 августа
Общество 9 августа 12:01
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области науки и технологий
Беларусь 9 августа 11:28
Беларусь заинтересована в расширении дружественных отношений с Сингапуром – президент
Беларусь 9 августа 10:21
Импорт азербайджанского газа останется приоритетом для Грузии – министр (Эксклюзив)
Энергетика 9 августа 09:00
ВБ готовит новый агропроект в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 8 августа 17:20
ВБ предлагает Азербайджану приступить к организации бизнес-деятельности в университетах
Бизнес 8 августа 16:00
Лукашенко одобрил пакет документов по развитию предпринимательства
Беларусь 8 августа 15:47
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 8 августа 13:53
Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере – посол (ФОТО)
Политика 8 августа 11:58
Беларусь и Судан намерены развивать сотрудничество в сфере образования
Беларусь 7 августа 16:59
Новое посольство Коста-Рики в дипломатической столице региона Баку
Политика 7 августа 16:30
Назначен постоянный представитель Беларуси при ООН
Беларусь 7 августа 16:19
США вдвое сократили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 7 августа 15:51
Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики
Беларусь 7 августа 14:32
ОАЭ намерены привлечь азербайджанских инвесторов в свободную экономическую зону
Бизнес 7 августа 10:04
В Азербайджане начнет действовать Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации
Бизнес 5 августа 14:09
Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017
Беларусь 5 августа 13:39