Пограничники Азербайджана и Беларуси подписали двухлетний план взаимодействия

БАКУ/ Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана и Государственный пограничный комитет Беларуси подписали двухлетний план взаимодействия, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, план взаимодействия подписан в четверг после встречи председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо и начальника Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В рамках встречи стороны обсудили двухстороннее сотрудничество в сфере пограничной охраны, также была отмечена необходимость проведения обмена опытом.