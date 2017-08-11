В Баку прошло торжественное закрытие международного конкурса «Кубок моря - 2017» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Кубок моря-2017», организованного в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

В церемонии приняли участие команды стран-участниц соревнований, представители общественности, военнослужащие и аккредитованные в Азербайджане представители зарубежных стран.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане и конкурсе «Кубок моря-2017».

Прозвучал государственный гимн Азербайджана и был поднят государственный флаг страны. Затем на площадку вышли знаменосцы.

Фанфары объявили о начале церемонии закрытия. На церемонию были приглашены судейская бригада и команды.

Кубок международного конкурса «Кубок моря - 2017» и флаги стран-участниц были вынесены на трибуну.

После этого были объявлены победители международного конкурса «Кубок моря - 2017», затем они были приглашены на почетный пьедестал.

Замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев и замминистра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин вручили командам награды.

В честь команд Азербайджана и России, занявших первое место в конкурсе, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Выступая на церемонии, замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев поприветствовал участников мероприятия, передал им поздравления министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Отметив высокий уровень проведения международного конкурса «Кубок моря - 2017», генерал-лейтенант Велиев особо подчеркнул, что конкурс послужил сближению военных моряков прикаспийских стран, укреплению взаимного доверия и сотрудничества, а также созданию братской и дружеской атмосферы между военнослужащими. Пожелав всем участникам успехов, замминистра обороны объявил международный конкурс «Кубок моря - 2017» закрытым.

Затем с участием представителя каждой команды были спущены флаги III Армейских международных игр и конкурса «Кубок моря - 2017».

После завершения церемонии закрытия была проведена заключительная пресс-конференция международного конкурса «Кубок моря - 2017» с участием руководителей делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, местных и иностранных журналистов.

В ходе пресс-конференции участники были всесторонне проинформированы об условиях, созданных для проведения конкурса на высоком уровне, деятельности группы технической поддержки, работе судейской коллегии и результатах команд стран-участниц по выполнению этапов и эпизодов конкурса. Были также озвучены вопросы журналистов.

(Текст: Кямаля Сеидова)