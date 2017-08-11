Президент Ильхам Алиев выделил на капремонт автодороги Загатала – Балакен - Мазымчай порядка 25 млн манатов

11 августа 2017 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту дороги Загатала – Балакен - Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница Грузии.

Согласно распоряжению, как продолжение работ по реконструкции и реабилитации автомобильных дорог в стране, с целью капитального ремонта дороги Загатала - Балакен -Мазымчай протяженностью 35 километров, соединяющей 16 населенных пунктов и проходящей через административную территорию двух районов, где проживают 100,7 тысячи человек, из средств, предусмотренных в указе Президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 24,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Azernews Newspaper
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