Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия соревнований "Армейские международные игры-2017" (ФОТО)

13 августа 2017 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Москве Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, 12-го августа принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2017", которая была организована на полигоне Алабино, сообщает в воскресенье минобороны Азербайджана.

В последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований, и приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов посетили «Дом дружбы», который был организован в рамках Армейских международных игр».

Здесь они, встретившись с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, вместе посетили азербайджанский павильон выставки образцов культуры стран-участниц, где близко ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.

Торжественная церемония закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2017" завершилась праздничным концертом.

Следует отметить, что представители Вооруженных Сил Азербайджана на высоком уровне представили страну на конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», проведенных в рамках Армейских международных соревнований.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Азербайджан будут развивать военное сотрудничество - Закир Гасанов
Политика 12 августа 22:38
В Баку состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017»
Политика 1 августа 21:53
Мирные встречи военных - лучшее доказательство доверия между государствами и ВС - Лукашенко
Беларусь 29 июля 14:50
Министр обороны РФ Шойгу открыл Армейские международные игры-2017
В мире 29 июля 14:31
В АрМИ-2017 примут участие более 150 команд из 28 стран
В мире 29 июля 11:49
Назначен новый военный атташе США в Азербайджане
Политика 13 июля 18:08
Переговоры по Нагорному Карабаху слишком затянулись – министр обороны Азербайджана
Политика 13 июля 17:34
Азербайджан рассматривает возможность закупки дополнительной партии оружия в РФ
Общество 13 июля 17:20
Азербайджан обладает противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов "Искандер" - министр
Нагорно-карабахский конфликт 13 июля 17:10
Финансирование армии Азербайджана в 2017 году увеличилось на 17-20% - министр обороны
Общество 13 июля 17:06
Контракт по поставке Азербайджану российского вооружения выполнен на 90%
Политика 13 июля 17:01
Баку изучает опыт российской операции в Сирии - министр обороны Азербайджана
Политика 13 июля 16:59
Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию не приносят результатов - министр обороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 13 июля 16:43
Командующий Сухопутными войсками Турции награжден медалью Азербайджана (ФОТО)
Политика 12 июня 17:11
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии отметили важность обеспечения региональной стабильности (ФОТО)
Общество 22 мая 13:29
Высокопоставленные военные наблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями (ФОТО,ВИДЕО)
Политика 4 мая 19:56
Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Али Лариджани (ФОТО)
Политика 17 апреля 13:22
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана - секретарь Совбеза Ирана
Политика 16 апреля 16:05