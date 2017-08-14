МИД Азербайджана и Чехии обсудили вопросы дипслужбы

14 августа 2017 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане госсекретарь МИД Чехии Петр Гайдушек провел встречу с замминистра иностранных дел Надиром Гусейновым, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между странами, выражено удовлетворение уровнем сотрудничества, проведен обмен мнениями по вопросам законодательства Азербайджана и Чехии, в частности о положениях закона о дипломатической службе.

Стороны также обсудили вопросы государственной службы, образования и повышения квалификации дипломатов, пути развития сотрудничества между странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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