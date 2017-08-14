МИД Азербайджана и Чехии обсудили вопросы дипслужбы

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане госсекретарь МИД Чехии Петр Гайдушек провел встречу с замминистра иностранных дел Надиром Гусейновым, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между странами, выражено удовлетворение уровнем сотрудничества, проведен обмен мнениями по вопросам законодательства Азербайджана и Чехии, в частности о положениях закона о дипломатической службе.

Стороны также обсудили вопросы государственной службы, образования и повышения квалификации дипломатов, пути развития сотрудничества между странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)