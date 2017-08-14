В Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров

14 августа 2017 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви 21-24 августа в Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров, говорится в сообщении Госкомитета, распространенном в понедельник.

В форуме ожидается участие около 50 ведущих молодых лидеров и исследователей, в том числе таких престижных программ, как Шварцман, Родос, Фулбрайт, Маршалл, Труман, Митчелл, Гейтс, а также представителей таких авторитетных вузов мира, как Гарвардский, Оксфордский, Калифорнийский университеты, университет Монпелье, Лондонская школа экономических и политических наук, университеты Торонто, Синьхуа, Джорджа Вашингтона, Лейпцигский, Джорджтаунский, Сорбоннский университеты, университеты Сапиенца, Джона Хопкинса, Пекинский, Принстонский, Корнеллский, Йельский, Стэнфордский, Ливерпульский университеты, Парижская школа экономики и Чикагский, Нотр-Дамский, Мичиганский, Роттердамский, Барселонский университеты.

Кроме того, на форум планируется пригласить бывших глав правительств ряда стран, авторитетных общественных деятелей, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, а также организованы дебаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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