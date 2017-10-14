Румен Радев: Азербайджан занимает важное место в системе приоритетов внешней политики Болгарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает важное место в системе приоритетов внешней политики Болгарии. Об этом Президент Болгарии Румен Радев сказал в пятницу на официальном приеме устроенном от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в честь него и его супруги.

"Уважаемый господин Президент. Уважаемая госпожа Алиева. Уважаемые дамы и господа. Позвольте выразить удовлетворение от проведенных сегодня плодотворных встреч и искренних переговоров. Могу с особым удовлетворением заявить, что они прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере. Азербайджанская Республика занимает важное место в системе приоритетов внешней политики Республики Болгария. Рад, что установившиеся между нами столь важные контакты характеризуются большой динамикой на высоком уровне как с политической, так и с экономической точек зрения. Позвольте отметить, что Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, подписанная в марте 2015 года, является оценкой, данной отличному уровню наших отношений в соответствии с взаимными интересами, большим потенциалом и перспективами, существующими в этой сфере, и олицетворением общего желания о дальнейшем углублении наших связей. Господин Президент, мы с Вами подтвердили традиционные, добрые отношения между Болгарией и Азербайджаном, и выразили готовность к углублению этих связей во имя развития и благополучия наших стран и народов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С уверенностью смотря в будущее, мы должны знать и любить прошлое", - сказал президент Болгарии.

Румен Радев сказал, что хотя 25-летний период межгосударственных отношений, отмеченный пятого июня 2017 года, не велик с исторической точки зрения, он очень значим и богат на события.

"Отношения между Болгарией и Азербайджаном за минувшие 25 лет характеризуются равноправным сотрудничеством во всех сферах, представляющих взаимный интерес, взаимным уважением и пониманием, а также отсутствием открытых вопросов", - сказал глава Болгарского государства.

Президент Болгарии отметил общий интерес к восстановлению Шелкового пути в городе Баку, являющемся жемчужиной Каспийского моря, неотъемлемой частью Великого Шелкового пути.

"Считаю важным использование геостратегических преимуществ в создании транспортных и энергетических коридоров между Азией и Европой: Болгария может стать воротами в Европу, а Aзербайджан – мостом между Европой и Азией и воротами в Центральную Азию. Геополитическое расположение Болгарии и Азербайджана – преимущество наших стран. Я уверен, что мы, развивая это преимущество совместными усилиями во имя благополучия наших народов, воспользуемся этим. Не случайно, что именно взаимная деятельность в энергетической сфере вошла в ряд возможностей и приоритетов нашей дальнейшей деятельности, в деталях, рассмотренных за день. С этой точки зрения позвольте еще раз отметить наличие большого потенциала для дальнейшего сотрудничества в сфере диверсификации источников и маршрутов в обеспечении энергетическими ресурсами", - сказал президент Болгарии.

Касаясь отношений с Европейским Союзом, Румен Радев отметил, что Болгария высоко оценивает и поддерживает желание Азербайджана теснее сотрудничать с Европейским Союзом как в рамках Восточного партнерства, так и в проведении переговоров по заключению всестороннего соглашения, переводящего отношения в новый этап развития.

"Это, несомненно, создаст новые перспективы для экономического обмена, взаимных контактов и инвестиций между Болгарией и Азербайджаном. Наряду с официальными отношениями между нашими странами, связи между нашими народами продолжались веками. В Болгарии знакомы с творчеством таких гениальных поэтов как Низами Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и в целом достижениями азербайджанской культуры. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы предприняты серьезные шаги по развитию наших двусторонних отношений в культурной, образовательной и научной сферах, а также сохранении культурно-исторического наследия", - сказал Румен Радев.

Глава государства добавил, что существует важный социальный элемент проектов в культурной и духовной сферах, эти проекты служат сближению двух народов.

"С этой точки зрения позвольте выразить особую признательность азербайджанской стороне в лице Фонда Гейдара Алиева за финансовую поддержку в реализации проекта по объявлению открытым общественности, реставрации и консервации крепости Трапезица близ города Велико Тырново, в частности Мехрибан ханум Алиевой за личные заслуги в выполнении столь благородной миссии. Уважаемый господин Президент. Уважаемая госпожа Алиева. Уважаемые дамы и господа. Прошу принять мою признательность за проявленное гостеприимство и отличную организацию нашего визита. Спасибо", - сказал президент Болгарии.