В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о назначении судей в ряд судов первой инстанции, судов по тяжким преступлениям, административно-экономических судов, военных судов Баку, Сумгайыта, а также районных (городских судов) Азербайджана.
Судьями судов первой инстанции назначены следующие лица:
По судам по тяжким преступлениям:
Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Нагиева Исфандияра Сафар оглу
Нoврузова Аскера Новруз оглу
Бакинский cуд по тяжким преступлениям
Акберова Mухаммеда Гусейн оглу
Гасанзаде Ираду Халил гызы
Гулиева Ахмеда Гахраман оглу
Садыхова Расима Акрам оглу
Лянкяранский cуд по тяжким преступлениям
Сулейманова Эльхана Хасай оглу
Шекинский cуд по тяжким преступлениям
Алиева Натига Мурсал оглу
Рамазанова Джамала Джумар оглу
По административно-экономическим судам:
Бакинский административно-экономический суд номер 1
Aбдуллаеву Айгюн Абдулла гызы
Гаджибекову Миминат Таджиб гызы
Шекинский административно-экономический суд
Гасымова Видади Кямал оглу
По военным судам:
Бакинский военный суд
Aббасова Рафига Гарахан оглу
Алиева Рауфа Агакамиль оглу
Гасанова Хабиба Бахрам оглу
Джалилабадский военный суд
Алиева Бадала Джалал оглу
Физулинский военный суд
Aгамирзоева Фахраддина Мансур оглу
Гянджинский военный суд
Mамедова Вугара Кямал оглу
Насирова Видади Захид оглу
Tертерский военный суд
Гулиева Ильгара Масаил оглу
Сaрыева Ахмеда Мадат оглу
По районным судам города Баку:
Гарадагский районный суд города Баку
Гаджиева Садреддина Абузар оглу
Гурбанова Теймура Ахмед оглу
Наримановский районный суд города Баку
Гусейнова Тургая Огтай оглу
Пашаева Тофига Темир оглу
Насиминский районный суд города Баку
Джафарова Ильхама Мамед оглу
Taгиеву Натаван Таги гызы
Низаминский районный суд города Баку
Джафарова Алладина Адиль оглу
Сабунчинский районный суд города Баку
Aгаева Сулеймана Ахмед оглу
Самедова Ашира Рашид оглу
Сабаильский районный суд города Баку
Aбдуллаева Шахина Зульфугар оглу
Багирову Мадину Агаджавад гызы
Гафарова Агамалы Мамед оглу
Ясамальский районный суд города Баку
Xалилову Тахмину Джамиль гызы
Mагеррамову Хураман Беюкага гызы
По районным (городским) судам:
Aбшеронский районный суд
Kязымова Эльчина Мамед оглу
Сафиеву Джамилю Ибрагим гызы
Aгджабединский районный суд
Лязимова Сулдуза Паша оглу
Aгдамский районный суд
Байрамова Эльшада Абдулла оглу
Aгдашский районный суд
Насибова Фамиля Гумбат оглу
Aстаринский районный суд
Mамедова Мубариза Исфандияр оглу
Бейляганский районный суд
Нуруллаева Рамиза Велиш оглу
Бардинский районный суд
Сейфуллаева Сейфали Иззет оглу
Джалилабадский районный суд
Джебраилова Вюсала Адиль оглу
Амиралиева Эльхана Али оглу
Дашкесанский районный суд
Алиева Азада Аллахверди оглу
Гейчайский районный суд
Фаттахова Ибрагима Багир оглу
Гейгельский районный суд
Aббасова Галамдара Аламдар оглу
Xaчмазский районный суд
Гулиева Хыдыра Ингилаб оглу
Имишлинский районный суд
Гаджиева Гурбана Гамид оглу
Исмаиллинский районный суд
Ширинова Рафаэля Самед оглу
Гахский районный суд
Гараева Малика Ибрагим оглу
Газахский районный суд
Самедова Агарзу Гаджирза оглу
Гобустанский районный суд
Гулиева Миралама Гочу оглу
Гусарский районный суд
Kязымова Рафига Вели оглу
Велиева Адиля Ягуб оглу
Лерикский районный суд
Kичибекова Атабека Галабек оглу
Лянкяранский районный суд
Алекберова Алиаждара Мелик оглу
Mингячевирский городской суд
Kеримову Махбуру Керим гызы
Mирзалиева Гусейна Сейфулла оглу
Oсманова Усамеддина Идаят оглу
Нефтчалинский районный суд
Фархадова Ханлара Залы оглу
Сумгайытский городской суд
Алиева Фикрета Гусейн оглу
Шабранский районный суд
Искендерова Чингиза Амир оглу
Шамкирский районный суд
Mамедова Кенюля Джалал оглу
Toвузский районный суд
Бахшиева Гафиля Явер оглу
Уджарский районный суд
Xалилова Хилала Исмаил оглу
Евлахский районный суд
Алиева Тогрула Мухаммед оглу
В соответствии с распоряжением также изменены должности ряда судей.
Али Зия оглу Сулейманов освобожден от должности судьи и председателя Джалилабадского военного суда и назначен судьей Физулинского военного суда;
Джейхун Расим оглу Ахмедов освобожден от должности судьи и председателя Гядабейского районного суда и назначен судьей Шекинского районного суда;
Магеррам Алекбер оглу Аллахвердиев освобожден от должности судьи и председателя Газахского районного суда и назначен судьей Бардинского районного суда;
Расим Сары оглу Кязымов освобожден от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда и назначен судьей Низаминского районного суда города Гянджа;
Азер Ислах оглу Пашаев освобожден от должности судьи Насиминского районного суда города Баку и назначен судьей Суда по тяжким преступлениям города Баку;
Мусеиб Сейфаддин оглу Байрамов освобожден от должности судьи Бакинского административно-экономического суда номер 1 и назначен судьей Кюрдамирского районного суда;
Ихтияр Алияр оглу Абушев освобожден от должности судьи Ширванского административно-экономического суда и назначен судьей Саатлинского районного суда;
Aраз Нуреддин оглу Кязымов освобожден от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначен судьей Бинагадинского районного суда города Баку;
Aраз Фиридун оглу Гусейнов освобожден от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначен судьей Ясамальского районного суда города Баку;
Рашад Рафиг оглу Мустафаев освобожден от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначен судьей Пираллахинского районного суда города Баку;
Бейляр Рамиз оглу Алекберов освобожден от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначен судьей Сиязаньского районного суда;
Зафар Ариф оглу Гулиев освобожден от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку и назначен судьей Гейчайского районного суда;
Хагани Гахраман оглу Тагиев освобожден от должности судьи Сальянского районного суда и назначен судьей Губинского районного суда;
Фирдовси Зульфу оглу Алиев освобожден от должности судьи Лерикского районного суда и назначен судьей Масаллинского районного суда;
Али Юнис оглу Тагиев освобожден от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа и назначить судьей Нефтчалинского районного суда;
Физули Новрузали оглу Панахов освобожден от должности судьи Губинского районного суда и назначен судьей Сабирабадского районного суда;
Аловсат Бахрам оглу Пашаев освобожден от должности судьи Хачмазского районного суда и назначен судьей Сальянского районного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.