В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о назначении судей в ряд судов первой инстанции, судов по тяжким преступлениям, административно-экономических судов, военных судов Баку, Сумгайыта, а также районных (городских судов) Азербайджана.

Судьями судов первой инстанции назначены следующие лица:

По судам по тяжким преступлениям:

Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Нагиева Исфандияра Сафар оглу

Нoврузова Аскера Новруз оглу

Бакинский cуд по тяжким преступлениям

Акберова Mухаммеда Гусейн оглу

Гасанзаде Ираду Халил гызы

Гулиева Ахмеда Гахраман оглу

Садыхова Расима Акрам оглу

Лянкяранский cуд по тяжким преступлениям

Сулейманова Эльхана Хасай оглу

Шекинский cуд по тяжким преступлениям

Алиева Натига Мурсал оглу

Рамазанова Джамала Джумар оглу

По административно-экономическим судам:

Бакинский административно-экономический суд номер 1

Aбдуллаеву Айгюн Абдулла гызы

Гаджибекову Миминат Таджиб гызы

Шекинский административно-экономический суд

Гасымова Видади Кямал оглу

По военным судам:

Бакинский военный суд

Aббасова Рафига Гарахан оглу

Алиева Рауфа Агакамиль оглу

Гасанова Хабиба Бахрам оглу

Джалилабадский военный суд

Алиева Бадала Джалал оглу

Физулинский военный суд

Aгамирзоева Фахраддина Мансур оглу

Гянджинский военный суд

Mамедова Вугара Кямал оглу

Насирова Видади Захид оглу

Tертерский военный суд

Гулиева Ильгара Масаил оглу

Сaрыева Ахмеда Мадат оглу

По районным судам города Баку:

Гарадагский районный суд города Баку

Гаджиева Садреддина Абузар оглу

Гурбанова Теймура Ахмед оглу

Наримановский районный суд города Баку

Гусейнова Тургая Огтай оглу

Пашаева Тофига Темир оглу

Насиминский районный суд города Баку

Джафарова Ильхама Мамед оглу

Taгиеву Натаван Таги гызы

Низаминский районный суд города Баку

Джафарова Алладина Адиль оглу

Сабунчинский районный суд города Баку

Aгаева Сулеймана Ахмед оглу

Самедова Ашира Рашид оглу

Сабаильский районный суд города Баку

Aбдуллаева Шахина Зульфугар оглу

Багирову Мадину Агаджавад гызы

Гафарова Агамалы Мамед оглу

Ясамальский районный суд города Баку

Xалилову Тахмину Джамиль гызы

Mагеррамову Хураман Беюкага гызы

По районным (городским) судам:

Aбшеронский районный суд

Kязымова Эльчина Мамед оглу

Сафиеву Джамилю Ибрагим гызы

Aгджабединский районный суд

Лязимова Сулдуза Паша оглу

Aгдамский районный суд

Байрамова Эльшада Абдулла оглу

Aгдашский районный суд

Насибова Фамиля Гумбат оглу

Aстаринский районный суд

Mамедова Мубариза Исфандияр оглу

Бейляганский районный суд

Нуруллаева Рамиза Велиш оглу

Бардинский районный суд

Сейфуллаева Сейфали Иззет оглу

Джалилабадский районный суд

Джебраилова Вюсала Адиль оглу

Амиралиева Эльхана Али оглу

Дашкесанский районный суд

Алиева Азада Аллахверди оглу

Гейчайский районный суд

Фаттахова Ибрагима Багир оглу

Гейгельский районный суд

Aббасова Галамдара Аламдар оглу

Xaчмазский районный суд

Гулиева Хыдыра Ингилаб оглу

Имишлинский районный суд

Гаджиева Гурбана Гамид оглу

Исмаиллинский районный суд

Ширинова Рафаэля Самед оглу

Гахский районный суд

Гараева Малика Ибрагим оглу

Газахский районный суд

Самедова Агарзу Гаджирза оглу

Гобустанский районный суд

Гулиева Миралама Гочу оглу

Гусарский районный суд

Kязымова Рафига Вели оглу

Велиева Адиля Ягуб оглу

Лерикский районный суд

Kичибекова Атабека Галабек оглу

Лянкяранский районный суд

Алекберова Алиаждара Мелик оглу

Mингячевирский городской суд

Kеримову Махбуру Керим гызы

Mирзалиева Гусейна Сейфулла оглу

Oсманова Усамеддина Идаят оглу

Нефтчалинский районный суд

Фархадова Ханлара Залы оглу

Сумгайытский городской суд

Алиева Фикрета Гусейн оглу

Шабранский районный суд

Искендерова Чингиза Амир оглу

Шамкирский районный суд

Mамедова Кенюля Джалал оглу

Toвузский районный суд

Бахшиева Гафиля Явер оглу

Уджарский районный суд

Xалилова Хилала Исмаил оглу

Евлахский районный суд

Алиева Тогрула Мухаммед оглу

В соответствии с распоряжением также изменены должности ряда судей.

Али Зия оглу Сулейманов освобожден от должности судьи и председателя Джалилабадского военного суда и назначен судьей Физулинского военного суда;

Джейхун Расим оглу Ахмедов освобожден от должности судьи и председателя Гядабейского районного суда и назначен судьей Шекинского районного суда;

Магеррам Алекбер оглу Аллахвердиев освобожден от должности судьи и председателя Газахского районного суда и назначен судьей Бардинского районного суда;

Расим Сары оглу Кязымов освобожден от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда и назначен судьей Низаминского районного суда города Гянджа;

Азер Ислах оглу Пашаев освобожден от должности судьи Насиминского районного суда города Баку и назначен судьей Суда по тяжким преступлениям города Баку;

Мусеиб Сейфаддин оглу Байрамов освобожден от должности судьи Бакинского административно-экономического суда номер 1 и назначен судьей Кюрдамирского районного суда;

Ихтияр Алияр оглу Абушев освобожден от должности судьи Ширванского административно-экономического суда и назначен судьей Саатлинского районного суда;

Aраз Нуреддин оглу Кязымов освобожден от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначен судьей Бинагадинского районного суда города Баку;

Aраз Фиридун оглу Гусейнов освобожден от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначен судьей Ясамальского районного суда города Баку;

Рашад Рафиг оглу Мустафаев освобожден от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначен судьей Пираллахинского районного суда города Баку;

Бейляр Рамиз оглу Алекберов освобожден от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначен судьей Сиязаньского районного суда;

Зафар Ариф оглу Гулиев освобожден от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку и назначен судьей Гейчайского районного суда;

Хагани Гахраман оглу Тагиев освобожден от должности судьи Сальянского районного суда и назначен судьей Губинского районного суда;

Фирдовси Зульфу оглу Алиев освобожден от должности судьи Лерикского районного суда и назначен судьей Масаллинского районного суда;

Али Юнис оглу Тагиев освобожден от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа и назначить судьей Нефтчалинского районного суда;

Физули Новрузали оглу Панахов освобожден от должности судьи Губинского районного суда и назначен судьей Сабирабадского районного суда;

Аловсат Бахрам оглу Пашаев освобожден от должности судьи Хачмазского районного суда и назначен судьей Сальянского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.