Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции

14 октября 2017 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции.

Председателями судов первой инстанции назначены следующие лица:

По судам по тяжким преступлениям:

Сулейманова Эльхана Хасай оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям

Алиева Натига Мюрсал оглу - председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям

По административно-экономическим судам:

Гасымова Видади Кямал оглу -председателем Шекинского административно-экономического суда

По военным судам:

Гасанова Габиба Бахрам оглу - председателем Бакинского военного суда

Сулейманова Али Зия оглу -председателем Физулинского военного суда

Мамедова Вугара Кямал оглу - председателем Гянджинского военного суда

Гулиева Ильгара Масаил оглу -председателем Тертерского военного суда

По районным судам Нахчыванской Автономной Республики:

Мамедова Мехраба Фармаил оглу -председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

Хыдырова Ахлимана Мехман оглу -председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

Салманова Эльшана Физули оглу -председателем Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

Ахмедова Зульфугара Азиз оглу -председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

Багирова Аллахверди Асад оглу -председателем Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

По районным судам города Баку:

Кязымова Араза Нуреддин оглу -председателем Бинагадинского районного суда города Баку

Гаджиева Садреддина Абузер оглу -председателем Гарадагского районного суда города Баку

Гаралова Ильгара Захид оглу -председателем Хазарского районного суда города Баку

Тагиева Назима Хюсю оглу -председателем Хатаинского районного суда города Баку

Пашаева Тофига Темир оглу -председателем Наримановского районного суда города Баку

Джафарова Ильхама Мамед оглу -председателем Насиминского районного суда города Баку

Джафарова Аладдина Адиль оглу -председателем Низаминского районного суда города Баку

Мустафаева Рашада Рафиг оглу -председателем Пираллахинского районного суда города Баку

Гафарова Агамалы Мамед оглу -председателем Сабаильского районного суда города Баку

Гусейнова Араза Фиридун оглу -председателем Ясамальского районного суда города Баку

По районным (городским) судам:

Кязымова Эльчина Мамед оглу -председателем Абшеронского районного суда

Лязимова Сулдуза Паша оглу -председателем Агджабединского районного суда

Байрамова Эльшада Абдулла оглу -председателем Агдамского районного суда

Насибова Фамиля Гумбат оглу -председателем Агдашского районного суда

Исмайлова Таира Абдулрагим оглу -председателем Агсуинского районного суда

Салимова Гумбата Гамуна оглу -председателем Балакенского районного суда

Нуруллаева Рамиза Велиш оглу -председателем Бейляганского районного суда

Аллахвердиева Магеррама Алекпер оглу -председателем Бардинского районного суда

Гусейнову Тарану Талыш гызы -председателем Джебраильского районного суда

Джебраилова Вюсала Адиль оглу -председателем Джалилабадского районного суда

Алиева Азада Аллахверди оглу -председателем Дашкесанского районного суда

Багирова Мухаммеда Абдулали оглу -председателем Физулинского районного суда

Кязымова Расима Сары оглу -председателем Низаминского районного суда города Гянджа

Гулиева Зафара Ариф оглу -председателем Гейчайского районного суда

Аббасова Галамдара Аламдар оглу -председателем Гейгельского районного суда

Азизова Гамида Новруз оглу -председателем Гаджигабульского районного суда

Гулиева Хыдыра Ингилаб -председателем Хачмазского районного суда

Гаджиева Искендера Гамид оглу -председателем Хызинского районного суда

Гаджиева Гурбана Гамид оглу -председателем Имишлинского районного суда

Ширинова Рафаэля Самед оглу -председателем Исмаиллинского районного суда

Ганиева Гасана Салман оглу -председателем Кяльбаджарского районного суда

Байрамова Мусеиба Сейфеддин оглу -председателем Кюрдамирского районного суда

Гараева Малика Ибрагим оглу -председателем Гахского районного суда

Гулиева Миралама Гочу оглу -председателем Гобустанского районного суда

Тагиева Хагани Гахраман оглу -председателем Губинского районного суда

Велиева Адиля Ягуб оглу -председателем Гусарского районного суда

Ибрагимова Джавада Джаваншир оглу -председателем Лачинского районного суда

Кичибекова Атабека Галабек оглу -председателем Лерикского районного суда

Алекперова Алиаждара Мелик оглу -председателем Лянкяранского районного суда

Алиева Фирдовси Зульфу оглу -председателем Масаллинского районного суда

Османова Усамеддина Идаят оглу -председателем Мингячевирского городского суда

Фархадова Ханлара Залы оглу -председателем Нефтчалинского районного суда

Абушева Ихтияра Алияр оглу -председателем Саатлинского районного суда

Панахова Физули Новрузали оглу -председателем Сабирабадского районного суда

Пашаева Аловсата Бахрам оглу -председателем Сальянского районного суда

Алекперова Бейляра Рамиз оглу -председателем Сиязаньского районного суда

Искендерова Чингиза Амир оглу -председателем Шабранского районного суда

Гумбатова Этибара Зульфугар оглу -председателем Шамахинского районного суда

Ахмедова Джейхуна Расим оглу -председателем Шекинского районного суда

Мамедова Кенюля Джалал оглу -председателем Шамкирского районного суда

Гурбанова Эльчина Фирудин оглу -председателем Ширванского городского суда

Гасанова Аллахверана Магеррам оглу -председателем Шушинского районного суда

Бахшиева Гафиля Явер оглу -председателем Товузского районного суда

Халилова Хилала Исмаил оглу -председателем Уджарского районного суда

Гасангулиева Ильгама Эльхан оглу -председателем Ярдымлинского районного суда

Алиева Тогрула Мухаммед оглу -председателем Евлахского районного суда

Губадова Таира Мовсум оглу -председателем Зардабского районного суда

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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