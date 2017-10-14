Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции.
Председателями судов первой инстанции назначены следующие лица:
По судам по тяжким преступлениям:
Сулейманова Эльхана Хасай оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям
Алиева Натига Мюрсал оглу - председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям
По административно-экономическим судам:
Гасымова Видади Кямал оглу -председателем Шекинского административно-экономического суда
По военным судам:
Гасанова Габиба Бахрам оглу - председателем Бакинского военного суда
Сулейманова Али Зия оглу -председателем Физулинского военного суда
Мамедова Вугара Кямал оглу - председателем Гянджинского военного суда
Гулиева Ильгара Масаил оглу -председателем Тертерского военного суда
По районным судам Нахчыванской Автономной Республики:
Мамедова Мехраба Фармаил оглу -председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Хыдырова Ахлимана Мехман оглу -председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Салманова Эльшана Физули оглу -председателем Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Ахмедова Зульфугара Азиз оглу -председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Багирова Аллахверди Асад оглу -председателем Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
По районным судам города Баку:
Кязымова Араза Нуреддин оглу -председателем Бинагадинского районного суда города Баку
Гаджиева Садреддина Абузер оглу -председателем Гарадагского районного суда города Баку
Гаралова Ильгара Захид оглу -председателем Хазарского районного суда города Баку
Тагиева Назима Хюсю оглу -председателем Хатаинского районного суда города Баку
Пашаева Тофига Темир оглу -председателем Наримановского районного суда города Баку
Джафарова Ильхама Мамед оглу -председателем Насиминского районного суда города Баку
Джафарова Аладдина Адиль оглу -председателем Низаминского районного суда города Баку
Мустафаева Рашада Рафиг оглу -председателем Пираллахинского районного суда города Баку
Гафарова Агамалы Мамед оглу -председателем Сабаильского районного суда города Баку
Гусейнова Араза Фиридун оглу -председателем Ясамальского районного суда города Баку
По районным (городским) судам:
Кязымова Эльчина Мамед оглу -председателем Абшеронского районного суда
Лязимова Сулдуза Паша оглу -председателем Агджабединского районного суда
Байрамова Эльшада Абдулла оглу -председателем Агдамского районного суда
Насибова Фамиля Гумбат оглу -председателем Агдашского районного суда
Исмайлова Таира Абдулрагим оглу -председателем Агсуинского районного суда
Салимова Гумбата Гамуна оглу -председателем Балакенского районного суда
Нуруллаева Рамиза Велиш оглу -председателем Бейляганского районного суда
Аллахвердиева Магеррама Алекпер оглу -председателем Бардинского районного суда
Гусейнову Тарану Талыш гызы -председателем Джебраильского районного суда
Джебраилова Вюсала Адиль оглу -председателем Джалилабадского районного суда
Алиева Азада Аллахверди оглу -председателем Дашкесанского районного суда
Багирова Мухаммеда Абдулали оглу -председателем Физулинского районного суда
Кязымова Расима Сары оглу -председателем Низаминского районного суда города Гянджа
Гулиева Зафара Ариф оглу -председателем Гейчайского районного суда
Аббасова Галамдара Аламдар оглу -председателем Гейгельского районного суда
Азизова Гамида Новруз оглу -председателем Гаджигабульского районного суда
Гулиева Хыдыра Ингилаб -председателем Хачмазского районного суда
Гаджиева Искендера Гамид оглу -председателем Хызинского районного суда
Гаджиева Гурбана Гамид оглу -председателем Имишлинского районного суда
Ширинова Рафаэля Самед оглу -председателем Исмаиллинского районного суда
Ганиева Гасана Салман оглу -председателем Кяльбаджарского районного суда
Байрамова Мусеиба Сейфеддин оглу -председателем Кюрдамирского районного суда
Гараева Малика Ибрагим оглу -председателем Гахского районного суда
Гулиева Миралама Гочу оглу -председателем Гобустанского районного суда
Тагиева Хагани Гахраман оглу -председателем Губинского районного суда
Велиева Адиля Ягуб оглу -председателем Гусарского районного суда
Ибрагимова Джавада Джаваншир оглу -председателем Лачинского районного суда
Кичибекова Атабека Галабек оглу -председателем Лерикского районного суда
Алекперова Алиаждара Мелик оглу -председателем Лянкяранского районного суда
Алиева Фирдовси Зульфу оглу -председателем Масаллинского районного суда
Османова Усамеддина Идаят оглу -председателем Мингячевирского городского суда
Фархадова Ханлара Залы оглу -председателем Нефтчалинского районного суда
Абушева Ихтияра Алияр оглу -председателем Саатлинского районного суда
Панахова Физули Новрузали оглу -председателем Сабирабадского районного суда
Пашаева Аловсата Бахрам оглу -председателем Сальянского районного суда
Алекперова Бейляра Рамиз оглу -председателем Сиязаньского районного суда
Искендерова Чингиза Амир оглу -председателем Шабранского районного суда
Гумбатова Этибара Зульфугар оглу -председателем Шамахинского районного суда
Ахмедова Джейхуна Расим оглу -председателем Шекинского районного суда
Мамедова Кенюля Джалал оглу -председателем Шамкирского районного суда
Гурбанова Эльчина Фирудин оглу -председателем Ширванского городского суда
Гасанова Аллахверана Магеррам оглу -председателем Шушинского районного суда
Бахшиева Гафиля Явер оглу -председателем Товузского районного суда
Халилова Хилала Исмаил оглу -председателем Уджарского районного суда
Гасангулиева Ильгама Эльхан оглу -председателем Ярдымлинского районного суда
Алиева Тогрула Мухаммед оглу -председателем Евлахского районного суда
Губадова Таира Мовсум оглу -председателем Зардабского районного суда
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.