Армения - потерявшая независимость территория, военная база - депутат

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Армения, потерявшая независимость территория, военная база. Об этом Trend в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде.

Комментируя выдачу Россией Армении кредита на 100 миллионов долларов на приобретение современного оружия, депутат отметил: "На самом деле Россия не продает оружие Армении. Вооруженные силы Армении являются частью ВС России. Предоставив Армении в долг 100 миллионов долларов, Россия под видом этого долга вооружает там свои вооруженные силы. Подобное происходит не впервые".

По словам депутата, посредством этого долга Россия также присваивает экономику Армении, и ее экономика уже в руках России.

"Именно поэтому транспорт, энергетика, в целом, каждая из отраслей экономики Армении принадлежит России. В настоящее время Армения, потерявшая независимость территория, военная база. Это само по себе одна из главных причин напряженности в регионе. Вместе с тем Армения пытается обмануть мировое сообщество, как будто она сотрудничает и с Европой и с НАТО. На самом же деле Армения занята обеспечением представительства России во всех международных организациях", - сказал депутат.

Ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что военные поставки по первому российскому кредиту на 200 миллионов долларов завершатся до конца 2017 года. Документ о кредите был подписан еще 25 июня 2015 года, но вступил в силу только с 10 февраля 2016 года.

Новый военный кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Срок использования - с 2018 по 2022 годы.

Данная сделка, без всяких сомнений негативно скажется на процессе урегулирования Карабахского конфликта. Несмотря на это Азербайджан, будучи на стадии интенсивных двусторонних отношений с Россией, ожидает от Москвы более взвешенных решений на пути урегулирования конфликта с Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)