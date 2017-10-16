Президенты Азербайджана и Армении договорились предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения - МИД (версия 2)

16 октября 2017 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск.

Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи Президента Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна в Женеве, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян провели Швейцарский саммит в Женеве. На встрече, прошедшей под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шефер от США), приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Также во встрече принял участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что встреча прошла в конструктивной обстановке.

«Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск. Сопредседатели выразили удовлетворение этими переговорами, проведенными после длительного перерыва. Они сохраняют готовность к работе со сторонами для решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем, посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел обеих стран», - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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