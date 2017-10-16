Армения вновь вернулась за стол переговоров в результате международного давления - депутат

16 октября 2017 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения вновь вернулась за стол переговоров в результате международного давления.

Об этом Trend в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде, комментируя прошедший в Женеве Швейцарский саммит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.

По его словам, Армения ранее не принимала участия в переговорах.

«Азербайджан хочет мира. Однако Армения не готова к миру и не предпримет никаких серьезных шагов. В самый важный момент Армения нарушит этот процесс», - сказал Моллазаде.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян в понедельник провели Швейцарский саммит в Женеве.

В распространенном совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ отмечается, что встреча прошла в конструктивной обстановке.

«Президенты Азербайджана и Армении договорились принять меры для интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск. Сопредседатели выразили удовлетворение этими переговорами, проведенными после длительного перерыва. Они сохраняют готовность к работе со сторонами для решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем, посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел обеих стран», - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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