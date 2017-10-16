Вице-президент Фонда Гейдара Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В Университете ADA при совместной организации Общественного объединения IDEA, министерства сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в понедельник прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, Посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева.

В этом году Всемирный день продовольствия был посвящен теме "Изменим будущее миграции: инвестируем в продовольственную безопасность и развитие сельской местности".

Сначала Лейла Алиева ознакомилась в Университете ADA с образцами изданий научно-исследовательских институтов министерства сельского хозяйства, ознакомилась с выставкой каталогов и буклетов.

Мероприятие началось с показа видеоролика, посвященного Всемирному дню продовольствия.

Посол доброй воли FAO Лейла Алиева выступила на мероприятии.

Подчеркнув важность Всемирного дня продовольствия, Посол доброй воли довела до внимания, что продовольственная безопасность и развитие сельской местности являются важными факторами для обеспечения мира, стабильности и устойчивости в мире и что существующие в этой сфере проблемы могут способствовать конфликтам, голоду и массовой миграции.

"Первые две цели Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года предусматривают именно то, чтобы положить конец нищете и голоду. Это выражает общее понимание того, что без достижения именно этих целей мы не сможем построить миролюбивые, инклюзивные и устойчивые общества.

В построенных обществах люди не должны вынужденно покидать свои дома, чтобы остаться в живых, это должно быть их выбором. Миграционный поток тесно связан с неравным развитием. Практически половина мирового населения и 75 процентов живущих за чертой бедности проживают в сельской местности и зависимы от сельского хозяйства. Поэтому инвестируя только в развитие сел, мы можем предотвратить уход с этих мест миллионов людей. Вместе с тем изменить будущее миграции не означает, что мы должны быть нацелены просто на развитие сельского хозяйства в той или иной форме.

Инвестируя только в основанное на климате умное сельское хозяйство, мы можем изменить развитие сел и сделать его продолжительным", - подчеркнула вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Рассказывая о деятельности руководимого ею Общественного объединения, работе, проведенной за последние шесть лет, и проектах, имеющих важное значение для охраны окружающей среды и устойчивого развития, Лейла Алиева отметила:

"За последние шесть лет мы реализовали множество проектов и добились хороших результатов. В некоторые проекты включена посадка в Азербайджане пяти миллионов деревьев, защита животных, находящихся под угрозой исчезновения, создание научных лабораторий, организация уроков для учащихся и студентов, издание книг и организация различных выставок для повышения информированности по окружающей среде.

Естественно, что мы старались очень креативно отнестись ко всем нашим проектам. Но мы понимаем, что время работает против нас, и сегодня очень важно перейти к действиям.

Сегодня мне хотелось бы больше проинформировать вас о нескольких проектах İDEA, связанных, в частности, с продовольственной безопасностью, развитием сел, а также с вопросами окружающей среды. Несколько месяцев назад в рамках сотрудничества с FAO в Исмаиллинском районе был дан старт совместному проекту по созданию фруктовых садов для малообеспеченных азербайджанских граждан. Я удовлетворена тем, что всего три дня назад мы успешно начали реализацию этого проекта в Шамкирском районе. В ближайшие несколько недель мы планируем начать этот проект еще в семи районах Азербайджана и надеемся, что в дальнейшем охватим и другие территории страны. Цель - улучшить благосостояние малообеспеченных семей и помогать им получать постоянную прибыль.

В прошлом году İDEA приступила к реализации проекта по очистке дельты реки Кура, приложив еще одно усилие, чтобы внести вклад в ситуацию с окружающей средой, а также оказать помощь зависящим от нее сельским общинам. Этот проект нацелен на улучшение рыбных запасов, качества воды и в целом экологии территорий около рек. Сегодня у нас есть возможность направить миру серьезное послание: Меняйте будущее миграции - вкладывайте инвестиции в продовольственную безопасность и развитие сел. Я верю в то, что, действуя вместе, мы можем добиться большего изменения, а также, изменив себя, каждый из нас сможет оказать влияние на мир".

Далее выступили министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, глава Офиса координации и партнерства FAO в Азербайджане Мелек Чакмак, руководитель азербайджанского представительства Международной организации по миграции Серхан Актопрак.

Затем было продемонстрировано видеобращение генерального директора FAO Жозе Грациану да Силва в связи со Всемирным днем продовольствия, а также представлен видеоролик по проекту «Создание фруктовых садов для малообеспеченных семей в Азербайджане».

Мероприятие было продолжено панельными обсуждениями «Экономические и политические стороны миграции: влияние на сельское хозяйство и продовольствие» под председательством замминистра сельского хозяйства Сейфеддина Талыбова.