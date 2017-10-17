Генсек ООН приветствовал проведение встречи президентов Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал проведение встречи президентов Азербайджана и Армении, состоявшейся в понедельник в Женеве.

Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что глава всемирной организации "приветствует встречу на высшем уровне в Женеве".



"Он воодушевлен, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Гутерреш подчеркнул, что ООН поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвал стороны, основываясь на позитивном импульсе саммита, добиться в ходе переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.