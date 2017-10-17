Азербайджан, Турция и Грузия обсудят сотрудничество в обеспечении региональной стабильности

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Генштаба Турции генерала армии Хулуси Акара и начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майора Владимира Чачибая.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе встречи будут обсуждаться развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности.

Также состоится обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и другим вопросам.