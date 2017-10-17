Азербайджан и Турция обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)

17 октября 2017 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Тбилиси состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генштаба Турции генералом армии Хулуси Акаром, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Отметив, что текущее сотрудничество в сфере обороны все более развивается, стороны подчеркнули, что военные связи между двумя странами, основанные на взаимном доверии, играют важную роль в обеспечении мира, стабильности, устойчивого развития и благосостояния наших народов в регионе. На встрече была выражена поддержка справедливой позиции Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, еще раз подчеркнута важность развития военного сотрудничества, в том числе как стран, противостоящих терроризму и сепаратизму, а также взаимной поддержки в этих вопросах.

Была отмечена значительная роль вооруженных сил двух стран в обеспечении стабильности, в том числе безопасности региональных проектов на Южном Кавказе, подчеркнута важность укрепления двусторонних военных связей и проведения регулярного обмена опытом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, подчеркнута необходимость привлечения Грузии к военным учениям, проводимым между двумя странами, а также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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