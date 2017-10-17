Турция должна усилить внимание к вопросу турецких граждан, незаконно посетивших Нагорный Карабах - депутат

БАКУ /Trend/ - Братская Турция должна усилить внимание к вопросу, связанному с турецкими гражданами, незаконно посетившими территорию Нагорного Карабаха, которая оккупирована армянскими вооруженными силами, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

По его словам, четверо граждан Турции, предавших турецкий народ, тюркские государства, незаконно посетили Нагорный Карабах, потом поехали в Ереван, и по возвращении на родину на некоторых турецких теле- и радиоканалах, в газетах им были созданы условия, чтобы они восхваляли Армению, преступную группировку в Нагорном Карабахе.

«Турецкое правительство заявляет, что позиция этих людей не отражает его позицию. Почему этим людям позволяют вести в медиа пропаганду в поддержку армянской агрессии? Турция и Азербайджан - дружественные, братские государства. Беларусь экстрадировала в Азербайджан блогера Александра Лапшина, который незаконно пересек госграницу Азербайджана. Азербайджан ожидает от Турции такого же подхода. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении четырех турецких граждан, и соответствующие документы направлены в Турцию. Почему Турецкое государство не предпринимает встречного шага в этом вопросе? Правительство Турции должно усилить внимание к этому вопросу», - сказал Мамедов.

22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Позднее депутат от Демократической партии народов (HDP) Великого национального собрания Турции Каро Пайлан посетил Ереван. Во время выступления в Ереване он призвал Анкару признать вымышленный «геноцид армян», сказал, что Армения является более демократической страной, чем Турция.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)