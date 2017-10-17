России не следует вооружать Армению, которая является оккупантом - депутат

17 октября 2017 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не должна предоставлять Армении, являющейся страной-оккупантом, вооружение как безвозмездно, так и за счет кредита, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

По его словам, к этому вопросу следует подходить с двух точек зрения.

«Россия может продавать вооружение любой стране и покупать его у любой страны. Однако дело в том, что Азербайджан закупает вооружение у России или у других стран за свой счет. Россия не предоставляет Азербайджану вооружение безвозмездно либо за свой счет. Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не должна допускать чрезмерного вооружения одной стороны и должна сохранять нейтралитет. Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не должна предоставлять Армении, являющейся страной-оккупантом, вооружение как на безвозмездной основе, так и за счет кредита. Это, конечно, вызывает сомнения касательно ее нейтралитета и вызывает серьезное недовольство в азербайджанском обществе. Возникает вопрос: как так получается, что Россия за свой счет вооружает страну, являющуюся стороной конфликта и оккупировавшую азербайджанские территории? Это абсолютно недопустимо, и думаю, в России это понимают», - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан обеспокоен тем, что Россия за свой счет вооружает страну-оккупанта современным вооружением.

«Это воодушевляет оккупанта продолжать оккупацию, нарушать мирные переговоры. С этой точки зрения мы считаем, что Россия должна избегать подобных шагов», - сказал депутат.

Отметим, что согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению Россия взяла на себя обязательство по предоставлению Армении кредита на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения. Правительство Армении 12 октября утвердило первый кредитный пакет в размере 100 миллионов долларов. По условиям соглашения, кредит в размере 100 миллионов долларов предоставляется Армении на 20 лет.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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