Структурные изменения в Кабмине Азербайджана - важный шаг для повышения эффективности управления - депутат

17 октября 2017 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведенные в Кабинете министров Азербайджана структурные изменения являются важным шагом, направленным на повышение эффективности управления, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, Кабинет министров является высшим исполнительным органом, и реформы, проводимые в этом исполнительном органе, повысят эффективность и оперативность работы структуры. Это же, по его мнению, в свою очередь, окажет позитивное влияние на управление.

Депутат отметил, что в целом за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева были осуществлены реформы, служащие повышению эффективности и оперативности управления в ряде сфер.

По его словам, проведенные структурные реформы в соответствии с новыми условиями и вызовами служат усовершенствованию системы управления, формированию оперативного механизма управления.

Отметим, что указом Президента Азербайджана от 23 августа была утверждена новая структура Аппарата Кабинета министров. Предел численности работников Аппарата Кабмина (за исключением Управления делами) составляет 200 штатных единиц. В результате объединения 11 отделов было создано пять новых отделов. Также было изменено название ряда отделов и усовершенствованы направления их деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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