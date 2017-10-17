Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в стране Николаоса Канеллоса.

Посол Николаос Канеллос обошел строй почетного караула.

Николаос Канеллос вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-греческих связей, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики и увеличения товарооборота.