В системе управления Азербайджана проводятся успешные реформы - депутат

18 октября 2017 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уверенно идет по пути развития правового государства, укрепляется его государственность, и в системе управления постоянно проводятся успешные реформы, сказал Trend в среду депутат Мили Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, подписанные в последнее время Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения положили начало осуществлению реформ в системе управления, высшем органе исполнительной власти в соответствии с последними изменениями в Конституцию.

«Во-первых, был создан институт вице-президентства, назначен первый вице-президент и был сформирован аппарат вице-президента, который успешно функционирует. Очередным распоряжением Президента были проведены структурные изменения в Кабинете министров, осуществлены важные мероприятия, направленные на то, чтобы деятельность Кабмина была более оперативной, эффективной и функциональной. Все это преследует цель повысить оперативность в управлении, стать ближе к людям, устранить бюрократию и построить более оптимальную, современную и эффективную систему управления», - сказал депутат.

Гулиев считает, что эти реформы будут продолжены.

«Наверное, эти реформы будут продолжены и в местных органах исполнительной власти. Также проводятся успешные реформы в судебно-правовой системе, в законодательство вносятся изменения в связи с повышением оперативности и эффективности деятельности муниципалитетов. Все это является успехом нашего государства, и под руководством Президента Ильхама Алиева эти реформы успешно продолжаются и будут продолжаться и впредь», - сказал Гулиев.

Отметим, что указом Президента Азербайджана от 23 августа была утверждена новая структура Аппарата Кабинета министров. Предел численности работников Аппарата Кабмина (за исключением Управления делами) составляет 200 штатных единиц. В результате объединения 11 отделов было создано пять новых отделов. Также было изменено название ряда отделов и усовершенствованы направления их деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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