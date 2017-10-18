Президент Ильхам Алиев: Существуют хорошие возможности для инвестирования стран Персидского залива в Азербайджан (ФОТО)

18 октября 2017 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива во главе с генеральным секретарем Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива передал Президенту Азербайджана приветствия глав стран-членов Совета. «Мы высоко оцениваем уровень существующих связей и заинтересованы в их дальнейшем укреплении. Мы признательны за Ваше руководство в развитии этих отношений», - сказал он.

С удовлетворением отметив, что делегация примет участие в бизнес-форуме Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, глава Совета подчеркнул значение этого мероприятия для расширения экономических связей между государствами-членами организации и Азербайджаном. Он добавил, что укрепление сотрудничества с Азербайджаном важно с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития в регионе. Также генсек Совета сказал, что вызывает удовлетворение рост числа туристов, приезжающих из стран Залива в Азербайджан, который является прекрасной страной.

Президент Ильхам Алиев сказал, что связи между Азербайджаном и странами-членами организации успешно развиваются, и с ними существуют сильные политические связи, а также отметил важность взаимных визитов высокого уровня с точки зрения расширения связей.

Глава государства сказал, что в Азербайджане проводится большая работа для развития туризма, с удовлетворением отметил неуклонный рост числа туристов, прибывающих в страну из-за рубежа, в том числе из государств Залива. Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане туристам оказывается высокое гостеприимство, подчеркнул, что это вносит вклад в дело расширения связей между странами и народами.

Глава государства отметил, что существуют хорошие возможности и для экономического сотрудничества, подчеркнул, что в Азербайджане существует благоприятная среда для инвестирования, в том числе есть хорошие возможности для инвестирования в Азербайджан стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. С удовлетворением отметив рост конкурентоспособности азербайджанской экономики, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году, согласно рейтингу Давосского Всемирного экономического форума, Азербайджан был удостоен 37-го места против 35-го ранее среди государств мира по конкурентоспособности экономики.

Глава государства отметил, что Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность, в стране недавно были проведены Игры исламской солидарности, и подчеркнул важность этих Игр с точки зрения укрепления связей между исламскими государствами.

В ходе беседы была отмечена целесообразность расширения авиасообщения между Азербайджаном и странами-членами Совета.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия глав стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, попросил передать его приветствия руководителям стран-членов Совета.

В заключение Президенту Ильхаму Алиеву был преподнесен памятный подарок.

Azernews Newspaper
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